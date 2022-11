PlayStation Plus Extra e Premium: i 20 giochi PS5 e PS4 di novembre 2022 disponibili da oggi

Da oggi i nuovi giochi per PS5 e PS4 di PlayStation Plus Extra e Premium di novembre 2022 sono disponibili per tutti gli iscritti ai due tier di abbonamento del servizio di Sony. Anche questo mese ci troviamo di fronte a una line-up sicuramente abbondante, che include ben 20 titoli. Anzi anche di più, se consideriamo che le raccolte rimasterizzate di Kingdom Hearts comprendono più giochi al loro interno.

Se vi siete persi l'annuncio ufficiale di Sony, ecco l'elenco dei giochi in arrivo per PS5 e PS4 a novembre 2022. Iniziamo dalle nuove aggiunte per gli abbonati a PS Plus Extra e Premium:

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition | PS4, PS5

Tom Clancy's Rainbow Six Siege | PS4, PS5

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX | PS4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue | PS4

Kingdom Hearts III | PS4

Kingdom Hearts: Melody of Memory | PS4

Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition | PS4, PS5

Tom Clancy's The Division 2 | PS4

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint | PS4

Chorus | PS4, PS5

What Remains of Edith Finch | PS4

The Gardens Between | PS4, PS5

Earth Defense Force: World Brothers | PS4

Earth Defense Force: Iron Rain | PS4

Onee Chanbara Origin| PS4

Di seguito invece i nuovi classici per gli abbonati a PlayStation Plus Premium, questo mese tutti a tema Ratchet & Clank:

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal (PS3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

PlayStation Plus, logo

Come possiamo vedere queste mese gli abbonati a PS Plus Extra possono fare incetta di Kingdom Hearts e giocare a tutti i capitoli della serie, inclusi gli spin-off. Troviamo anche un grande classico come The Elder Scrolls V: Skyrim nella versione Special Edition, mentre se preferite titoli multiplayer, Rainbow Six Siege, The Division 2 e Ghost Recon Breakpoint potrebbero fare al caso vostro.

Per gli abbonati a Premium invece troviamo i cinque classici della serie Ratchet & Clank promessi da Sony alcune settimane fa per festeggiare il ventesimo anniversario del brand. Per l'occasione è stato reso disponibile anche un DLC gratuito per Ratchet & Clank: Rift Apart.

Che ne pensate delle novità di PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di novembre 2022? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.