Hood: Outlaws & Legends: un trailer presenta il ranger

Focus Home Interactive ha pubblicato un nuovo trailer di Hood: Outlaws & Legends dedicato al ranger, il primo della serie che presenterà tutte le classi giocabili. Lo trovate naturalmente in testa alla notizia.

Hood: Outlaws & Legends è uno stealth multigiocatore in cui gruppi di quattro membri devono affrontarsi a chi riuscirà a compiere il crimine perfetto, mettendosi ovviamente i bastoni tra le ruote. Nel video possiamo vedere il game director Andrew Willans che ci parla del ranger, descrivendocene le caratteristiche fondamentali. Il video per la prossima classe è atteso per la settimana ventura.

In parte ispirato all'eroe leggendario Robin Hood, ma in versione più dark, il ranger è specializzato nell'eliminare nemici dalla distanza grazie al suo arco lungo. In termini di gameplay sembra essere una specie di cecchino, utile per coprire ampie aree e rallentare l'avanzata della squadra avversaria.

È anche un personaggio molto versatile, capace di tagliare le corde con cui i nemici stanno scalando un muro, o di accecare qualche inseguitore. È ottimo anche per individuare i nemici, marchiandoli per l'intera squadra, così da renderli visibili a tutti. Tra le sue capacità speciali, la possibilità di utilizzare frecce esplosive che fanno grossi danni in un'area più ampia.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Hood: Outlaws & Legends è in sviluppo per PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Che lo prenoterà potrà iniziarci a giocare a partire dal 7 maggio 2021, ossia tre giorni prima della data d'uscita ufficiale, fissata per il 10 maggio 2021.