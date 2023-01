House Flipper 2: un grande successo, merita un grande seguito!

Quando senti parlare per la prima volta di House Flipper, quasi non ci credi: sai bene che non può esistere un simulatore di ristrutturazioni, per giunta anche divertente. Nel fitto bosco dello sviluppo indipendente invece può accadere questo e altro, per esempio che un simulatore di pulitrice ad acqua venda un milione di copie, e che proprio un gioco come House Flipper, in tutta la sua mediocrità, ne piazzi il doppio.

Del resto esistono milioni di giocatori che non fanno altro: distruggono e arredano case in The Sims, Valheim, Minecraft, Grounded, piazzando e rimpiazzando ammennicoli, quadri e mobili alla ricerca di un'effimera perfezione da catalogo, per poi cercare gloria su Reddit. House Flipper 2 si concentra su questa gioia perversa di ristrutturare e arredare, per poi rivendere al maggior offerente, ed è il tipico gioco che non pensavi di voler giocare e che invece ti piglia e per certi versi ti sconvolge. Soprattutto se fino a quel momento come videogiocatore ti sei preso troppo sul serio, rinunciando a qualsiasi esperienza che non contempli il tuo essere l'invincibile eroe di turno...