Season: A letter to the future: trailer svela nuovi dettagli sulla storia e i personaggi

Lo studio di sviluppo Scavengers Studio ha pubblicato un nuovo trailer di Season: A letter to the future per presentare la storia e i personaggi del gioco. Nel video possiamo quindi conoscere alcuni dei personaggi che il giocatore incontrerà durante il suo viaggio, ognuno dei quali dovrà affrontare dei cambiamenti epocali. Il giocatore dovrà supportarli e provare a capire questa stagione e perché sta per finire.

"Questo progetto non esisterebbe senza le miracolose persone che compongono il nostro team, che ci hanno elevato e hanno messo tutti se stessi nel gioco," hanno dichiarato Margherita Siconnino, l'Head Producer, e Kevin Sullivan, il Creative Director di Season: A letter to the future, che hanno poi aggiunto: "Gli siamo profondamente grati e siamo emozionati nel sapere che i giocatori vivranno le storie e i ricordi del caldo ed evanescente mondo di Season. Ora è il momento di riposare, il momento di chiamare casa."

Se volete più informazioni in merito, leggete il nostro provato della demo di Season: A letter to the future, in cui abbiamo scritto che SEASON: A letter to the future è un'avventura narrativa basata sull'esplorazione di un mondo denso di cultura, storia, vita ma anche pronto a morire e lasciare spazio a quello che verrà dopo. L'idea di catalogare le storie dei vivi prima che tutto scompaia è intrigante, lo ammettiamo, ma la demo è troppo piccola per farsi un'idea definitiva. Il gameplay è volutamente molto semplice e questo potrebbe essere un limite se la componente narrativa non sarà in grado di trascinare il giocatore. Inutile fasciarsi la testa prima del tempo, però, l'appuntamento è fissato al primo trimestre 2023 su PC, PS4 e PS5: potremo dire di più in quel momento.

Vi ricordiamo che la data d'uscita di Season: A letter to the future è il 31 gennaio 2023. Il gioco sarà disponibile in formato digitale per PC su Steam ed Epic Games Store per 24,99€, e per PS4 e PS5 su PlayStation Store per 29,99€.

Gli abbonati a PlayStation Plus possono prenotare il gioco su PlayStation con uno sconto del 10%, mentre i giocatori PC potranno usufruire dello stesso sconto al lancio del gioco per la prima settimana, ossia fino al 7 febbraio 2023.