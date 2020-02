HTC Vive Cosmos Elite, XR, Play espandono la linea di visori HTC in vista di Half Life: Alyx

HTC Vive Cosmos Elite, XR, Play sono tre nuovi visori versatili, che espandono la linea che HTC porterà sul mercato in vista dell'arrivo dell'attesissimo Half Life: Alyx.



Il CEO di HTC Yves Maître ha presentato la nuova linea di visori HTC Vive. I tre nuovi prodotti si chiameranno Elite, XR e Play. Con questa offerta il produttore, che si è sempre contraddistinto per visori di fascia alta, intende spingere ulteriormente sull'acceleratore nel campo della realtà virtuale e mista, magari provando a sfruttare il traino di Half Life: Alyx, in uscita a marzo.



L'obiettivo di questi nuovi modelli è quello di essere più versatili rispetto ai modelli precedenti. Secondo il CEO di HTC i nuovi Cosmos sono in grado di soddisfare sia gli utenti alle prime armi che i consumatori più navigati. Il primo Cosmos è stato svelato nell'estate 2019, mentre questi nuovi modelli sono in preordine da oggi e saranno disponibili alla vendita a partire dal 24 febbraio. Li potete trovare a questo indirizzo.



Ogni confezione conterrà un External Tracking Faceplate, 2 stazioni base SteamVR e 2 controller Vive. Ecco tutte le caratteristiche tecniche:



visore: 3x 3,4" 1440x1700 pixel per occhio (2880x1700), +88% rispetto il Vive originale refresh rate 90Hz FOV 110° audio stereo microfoni integrti G-sensor, giroscopio, Eye Comfort Setting (IPD) visore flip-up

controller: SteamVR Tracking trackpad multi-funzione connessione micro-USB

requisiti minimi PC: Intel Core i5-4590 o AMD FX 8350 grafiche NVIDIA GeForce GTX 970 4GB, AMD Radeon R9 290 4GB memoria RAM 4GB DisplayPort 1.2 USB 3.0 Windows 10

Il prezzo ufficiale è di 999 euro e sarà disponibile dal 24 febbraio