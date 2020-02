PewDiePie ha annunciato il suo ritorno su YouTube

Felix 'PewDiePie' Kjellberg , il più famoso content creator al mondo, ha annunciato il suo ritorno su YouTube dopo un lungo periodo di pausa.



Un piccolo annuncio per un uomo, un grande annuncio per 103 milioni di fan in tutto il mondo. Sembra proprio che Felix Kjellberg, in arte PewDiePie, sia pronto a tornare in video dopo oltre un mese di assenza.



Era, infatti, il 15 gennaio quando PewDiePie ha lasciato YouTube temporaneamente, per dedicarsi un po' a sé stesso e alla moglie Marzia. lo youtuber aveva bisogno di tempo per disintossicarsi dalla rete e per questo ha interrotto tutte le comunicazioni per più di un mese.



Non del tutto, dato che ad un certo punto è spuntato un suo video mentre si divertiva con gli amici, ma sempre un periodo enorme, soprattutto per i fan che hanno dovuto trovare metodi creativi per passare il tempo.



Ma ora tutto questo sta per finire. Mentre metà del mondo è assolutamente indifferente alla notizia, l'altra metà è eccitata di sapere che oggi PewDiePie tornerà online. "Sono tornato dalla pausa ragazzi," ha fatto sapere in un messaggio ieri. "Non vedo l'ora di fare l'upload domani". E ha poi concluso dicendo che è favoloso essere tornato e che è bello rifare un video dopo 30 giorni di assenza.



Che siate fan o heater di PewDiePie quello di oggi sarà probabilmente un piccolo/grande evento della storia moderna della comunicazione.