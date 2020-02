PS5 e Xbox Series X saranno al TGS 2020

L'organizzazione del TGS 2020 ha confermato oggi che PS5, Xbox Series X e i giochi di prossima generazione saranno presenti all'edizione di settembre del Tokyo Game Show.



Sembra una notizia piuttosto scontata, ma dopo che Sony non porterà The Last of Us: Parte 2 al Pax e non parteciperà assieme a Facebook alla GDC 2020, ci è sembrato doveroso riportarvelo.



L'edizione 2020 di terrà presso la Makuhari Messe (Mihama-ku, Chiba City, Chiba Prefecture) da giovedì 24 settembre 2020 fino a domenica 27 settembre 2020. Il tema dell'edizione di quest'anno è "Il futuro tocca i giochi per primi" e parlerà di come il nostro hobby preferito sia la tecnologia più aggiornata e accessibile del pianeta ed è quasi sempre la prima a mostrare quello che arriverà in futuro.



Quindi l'edizione del TGS2020 si concentrerà su tutto quello che arriverà nel futuro, dal 5G a, ovviamente, PS5 e Xbox Series X, ovvero la nuova generazione di console. "Il TGS2020 è sicuro di attrarre ancora più attenzione da tutto il mondo grazie agli ultimi giochi per console di nuova generazione," così recita il comunicato ufficiale.



Ovviamente l'organizzazione non è potuta scendere nei dettagli, un po' perché ancora non ufficiali, un po' perché da qui a settembre possono cambiare tantissime cose. Quella di quest'anno sarà l'edizione numero 30 della fiera e attrarrà più di 600 operatori e 250 mila visitatori.



Noi ci saremo e a quanto pare anche PS5 e Xbox Series X. Voi?