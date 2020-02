Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 omaggia Kobe Bryant, ecco un'immagine

La scomparsa di Kobe Bryant, uno dei migliori giocatori della storia dell'NBA, rappresenta una ferita ancora aperta: il tragico incidente in elicottero, nel quale hanno perso la vita anche altre persone, è avvenuto solo il mese scorso. E adesso che se ne è presentata l'occasione, Epic Games ha deciso di rendere omaggio all'atleta su Fortnite Capitolo 2 Stagione 2.

Come saprete, la mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 ha ricevuto alcune importanti modifiche con l'arrivo del nuovo aggiornamento stagionale. Con l'occasione, Epic Games ha inserito un piccolo memoriale per commemorare la scomparsa di Kobe Bryant; definirlo monumento è eccessivo, perché è piuttosto un vero e proprio omaggio silenzioso e delicato. Si tratta di un'aiuola fiorita al centro di una piccola radura: è subito individuabile, perché non c'è altro intorno; la presenza di un pallone da basket fa subito intuire la sua funzione.

Se volete visitare questo omaggio a Kobe Bryant, eccovi un'immagine: atterrate nei pressi di Fattorie Frenetiche, e poi proseguito esplorando il circondario.