Half-Life: Alyx data d'uscita ufficiale e nuove immagini

Valve ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Half-Life: Alyx: il 23 marzo 2020. Contestualmente ha rilasciato tre nuovi immagini del gioco, per mostrarne alcuni ambienti. Le trovate in fondo alla notizia.



Valve ha anche promesso che i bonus per chi ha acquistato un Valve Index inizieranno a essere distribuiti a partire dal 2 marzo. Il primo riguarderà Steam VR Home e saranno alcuni ambienti virtuali tratti da Half-Life: Alyx. Valve ha rimandato a nuovi aggiornamenti per le altre novità.



Half-Life: Alyx è il nuovo capitolo della saga Half-Life esclusivo per visori VR. Annunciato dopo anni di assenza della serie, avrà come protagonista Alyx Vance, la figlia di Eli Vance, uno dei sopravvissuti dell'incidente di Black Mesa. Cronologicamente il gioco si posizionerà tra Half-Life e Half-Life 2, nella speranza che prima o poi arrivi finalmente quell'Half-Life 3 diventato ormai una leggenda, il vaporware supremo.



Per saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima di Half-Life: Alyx, in cui abbiamo scritto:

Half-Life: Alyx non potrà essere giocato da tutti, per via del prerequisito di dover avere un visore VR di alto livello per giocarci, ma è il gioco che ci voleva per far tornare Valve al centro della scena nel modo che le spetta, ridandole finalmente il ruolo di software house innovatrice e un passo avanti alla concorrenza che si era guadagnato da Half-Life in poi. Fortunatamente non manca molto all'uscita, quindi a breve sapremo anche se si tratta di un nuovo grande Half-Life o di un fuoco di paglia. Comunque sia è bello tornare a parlare di Valve per un videogioco di questo calibro. Speriamo di poterlo fare più spesso nei prossimi anni.