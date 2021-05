I Am Batman è un interessante gioco fanmade moderno sul film di Tim Burton

I Am Batman sembra essere quello che molti fan della serie cinematografica probabilmente vorrebbero, ovvero un gioco moderno basato però sul Batman di Tim Burton, quello emerso dal film del 1989 e relativo seguito, il tutto costruito su Unreal Engine 4.

Sviluppato da Indie Path, il gioco sembra essere un action game in terza persona simile, per struttura, alla serie moderna da parte di Rocksteady, ma con il look e le atmosfere tratte direttamente dai vecchi Batman di Tim Burton, con tanto di Batmobile originale e stile goticheggiante di Gotham City.

Il personaggio del protagonista è modellato sulle fattezze del Batman di Michael Keaton, con il costume originale ricostruito in maniera fedele, così come molte altre caratteristiche riproducono in pieno lo spirito del film originale, dalla Batcaverna alla Batmobile, fino alle strade di Gotham City buie e caratterizzate dai particolari contrasti della pellicola di Tim Burton.

Purtroppo, tutto questo sembra essere destinato a rimanere per sempre un progetto amatoriale o poco più: come è facilmente immaginabile da chiunque, un titolo del genere non potrebbe arrivare sul mercato, e probabilmente nemmeno essere distribuito in forma gratuita, senza il supporto ufficiale da parte di Warner Bros., trattandosi di una delle licenze più importanti in possesso della compagnia.

Oltretutto, abbiamo avuto di recente la conferma che il Batman di Michael Keaton non comparirà in altri film. Per il momento, dunque, abbiamo questo ottimo trailer di presentazione, qualche immagine sull'ArtStation di Osmany Gomez e poco altro. Oppure il mitico tie-in di Sunsoft per Mega Drive e NES, ancora decisamente godibile.