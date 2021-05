Simulatore di cornuto sbarca su Steam in Accesso Anticipato

Negli anni siamo stati abituati a vedere videogiochi di ogni tipo arrivare su Steam, ma un simulatore di cornuto ancora ci mancava. Ci hanno pensato i ragazzi di Team SNEED con Cuckold Simulator: Life as a Beta Male Cuck, lanciato pochi giorni fa in Accesso Anticipato, che già dal titolo promette di farci vivere negli eccitanti panni di un maschio beta che si diverte a guardare la moglie tradirlo.

Il protagonista di Cuckold Simulator: Life as a Beta Male Cuck è un ometto bianco dall'apparenza insignificante con un figlio neonato chiaramente non suo e una moglie decisamente allegra. Non aspettatevi contenuti a sfondo pornografico, perché non ce ne sono. Tutto è giocato sui toni della commedia, come potete constatare dal filmato che riportiamo qui di seguito, nonostante i riferimenti al gergo tipico del "genere" siano espliciti.

Molto divertenti anche le recensioni su Steam, naturalmente tutte positive (nonostante il gioco sia largamente incompleto), tra battute metavideoludiche tipo: "Se siete fan di FPS e Looter shooter questo è il gioco che fa per voi," e altre più dirette tipo: "Sono davvero grato al ragazzo di mia moglia di aver acquistato questo capolavoro per me, permettendomi di vivere la mia vita quotidiana in forma di videogioco."

