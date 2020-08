Il mondo di Pathfinder

Pathfinder: Kingmaker sarà pure un gioco di ruolo uscito in sordina rispetto ad altri esponenti dello stesso genere, ma il suo discreto successo è tutt'altro che sorprendente. Pur con qualche mancanza e instabilità qua e là, il prodotto degli Owlcat games è un gioco di ruolo enorme e complesso, che viene enormemente rafforzato dal suo poderoso background narrativo. Pathfinder è dopotutto un setting legato a doppio filo a Dungeons & Dragons, che ad oggi è stato capace di catturare una enorme nicchia di amanti dei GDR pen & paper proprio per via della separazione dal leggendario marchio di Wizards of the Coast. Dopo averlo basato sull'apprezzatissima edizione 3.5 di D&D, e restii a passare alla quarta edizione (più che comprensibilmente, visti i cambiamenti enormi non accolti propriamente benissimo dal pubblico), i creatori di Pathfinder hanno infatti deciso di trasformare il loro pargolo in un'opera separata da quella che gli ha dato i natali, modificando il set di regole iniziale, ampliando classi e possibilità e lavorando duramente sul mondo di gioco. Il risultato? Uno dei giochi di ruolo carta e penna più venduti di sempre, una fanbase granitica, una seconda edizione che (per una volta) migliora sensibilmente il materiale originario, e un mondo - Golarion - tra i più elaborati e ricchi di potenziale in assoluto per chi ama le serate ruolistiche in compagnia di amici. Ora, essendo Golarion un universo di gioco incredibilmente elaborato, non siamo certo in grado di affrontarne nel dettaglio ogni sfaccettatura in un singolo articolo; tuttavia, riteniamo utile ripercorrere a grandi linee storia e caratteristiche, in occasione dell'arrivo su console di Kingmaker. Dateci retta, è un background narrativo abbastanza affascinante da poter convincere da solo ad affrontare le 100 e passa ore del titolo.

Tutto in un solo mondo I Paizo Publishing, a cui si deve Pathfinder, sono molto comunicativi e non ignorano la fanbase, dunque hanno più volte descritto il loro modus operandi e le motivazioni che li hanno spinti a dare a Golarion la forma che ha oggi. Non si tratta di un mondo di gioco classico, bensì di un "mondo congegnato con il gaming in mente", ovvero di un'ambientazione capace di offrire molti temi e molti stili di gioco senza soluzione di continuità. In pratica non sono le avventure o i moduli acquistati a cambiare i connotati del gioco, ma le singole nazioni sparse nell'enorme (ma non troppo) regione dell'Inner Sea dove il grosso delle avventure si svolge. Certo, come in qualunque ambientazione derivante da D&D che si rispetti anche qui non mancano multiverso e ambientazioni alternative, tuttavia servono a poco quando si può naturalmente passare da zone spiccatamente legate al fantasy classico come il Teldoran, a luoghi nel nord ispirati ai miti dei vichinghi (o alla mitologia russa), il tutto passando da zone piratesche come le Shackles, o nazioni dai toni spiccatamente orrorifici governate da demoni e non morti. Considerate poi che le zone in cui la regione dell'Inner Sea è divisa sono una quarantina circa, e vi renderete conto che la più che longeva campagna di Kingmaker copre solo una minima parte delle possibilità offerte dall'ambientazione (pur arrivando a toccare piani alternati come il "Primo Mondo"). D'altronde si basa quasi interamente sui sei moduli di un adventure path chiamato, appunto, Kingmaker e pubblicato nel 2010, che si concentra sulla formazione di un regno da parte del giocatore e si svolge prevalentemente nel continente di Avistan, partendo dalla città di Restov. Le curiose caratteristiche geografiche e culturali di Golarion, ad ogni modo non sono l'unica cosa a rendere il mondo di Pathfinder affascinante. Una tale diversificazione in un unico setting è strettamente legata agli eventi che lo hanno definito e le ere che hanno portato a questa peculiare situazione non sono certo sottovalutabili.