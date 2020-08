NVIDIA GeForce RTX 3000: tutto quello che sappiamo

Si tratta quindi di un appuntamento importante all'alba di una generazione che, alleggerita dai vincoli tecnici delle attuali console destinate ad andare in pensione a breve, promette davvero grandi cose tra deep learning, diffusione capillare del ray tracing, un probabile incremento netto della potenza e nuovi motori grafici pensati anche per incrementare notevolmente il numero di poligoni a schermo. Per questo abbiamo deciso di radunare tutti i rumor più credibili che includono possibili cambi nella lineup, con i modelli classici forse affiancati da due varianti destinate a sostituire le Titan. e novità tecnologiche potenzialmente molto interessanti.

Se moltiplichiamo 21 per i 256-bit del QuadPipe Rendering Engine della prima GeForce troviamo infatti i 5376 CUDA core attribuiti dai primi rumor alla presunta RTX 3090 che, tra l'altro, dovrebbe arrivare proprio a 21 TFLOP di potenza , raggiunti grazie a memorie da 21Gbps al secondo. Sarebbero abbastanza, tra l'altro, da rendere più che plausibile un incremento prestazionale del 50% rispetto alla serie passata e questo anche se i valori si riferissero al modello da 24 GB che andrebbe ovviamente a sostituire la GeForce Titan RTX. Sarebbe quindi superiore al modello da 12 GB che, emerso da leak piuttosto credibili, andrebbe a sostituire la RTX 2080 Ti, spiegando anche il perché di tante voci contrastanti sulla RTX 3090. Ma nonostante le nuove indiscrezioni resta difficile orientarsi in un caos fatto di marketing virale e di numeri che come sappiamo hanno un peso relativo nel definire le capacità effettive di un hardware che nel caso delle nuove GeForce potrebbe essere decisamente complesso.

Il countdown di NVIDIA per la presentazione delle nuove GeForce RTX è partito il 10 agosto con una promessa silenziosa ma altisonante. I 21 giorni di attesa, in parte già evaporati sotto al sole di questi giorni, sono un rimando esplicito ai 21 anni passati dall'arrivo della NVIDIA GeForce 256 , la prima GeForce prodotta in serie e soprattutto la prima vera GPU. Non a caso sembra essere diventata il fulcro di una massiccia campagna di marketing virale che include anche le presunte caratteristiche delle nuove GeForce.

La potenza bruta è solo uno dei fattori in gioco

L'unica promessa riconducibile a NVIDIA, seppur legata a informazioni per i clienti di Yuanta Securities Investment Consulting Co, sembra essere un incremento del 50% nella potenza di fronte a una diminuzione del 50% dei consumi, con la nuova ammiraglia delle GeForce RTX, presumibilmente nella versione consumer da 12 GB di GDDR6X, che dovrebbe garantire, dando ascolto alle indiscrezioni più gettonate, dal 40% al 50% in più di prestazioni di una RTX 2080 Ti.

Si è però parlato anche di problemi legati alla produzione di transitor a 7 nanometri TSMC che avrebbero portato NVIDIA a ripiegare sui transitor Samsung a 8 nanometri e potrebbero aver avuto ripercussioni sui consumi che secondo i primi rumor, per le schede di punta, parrebbero arrivare a 230 Watt per la GPU GA-102 e a 60 Watt per la memoria GDDR6X, portando il totale nei pressi dei 300W. In ogni caso, visto l'ottimo lavoro fatto dalla compagnia con i 12 nanometri, è improbabile che il cambio di transistor possa creare grossi problemi alle nuove GeForce, anche di fronte a un salto di potenza bruta che dovrebbe risultare sensibilmente superiore a quello compiuto dalla serie RTX 2000 sulla precedente. Diamo infatti per scontato un ulteriore passo in avanti nell'ottimizzazione energetica, elemento chiave non solo per le varianti della GPU per i datacenter, ma anche per i modelli mobile che dovranno necessariamente rispettare i limiti dei laptop da gioco.

Per quanto riguarda la potenza, dicevamo, è meglio non dare troppa importanza numeri che mancano di contesto. Difficile non provare eccitazione di fronte a rumor che hanno ventilato incrementi del 75%, ma anche prendendo per vere le indiscrezioni non è il caso di lasciarsi prendere dall'hype. Non abbiamo infatti a quale modello si riferiscano e non abbiamo alcuna idea di come si siano svolti i presunti test. Non sappiamo quindi se si parla di titoli particolarmente ottimizzati per la nuova architettura, non sappiamo se si parla di prestazioni ottenute attivando il ray tracing e non possiamo neanche sapere se questi benchmark siano stati effettuati con il DLSS 2.0 o addirittura con il DLSS 3.0, la nuova versione della tecnologia che probabilmente sarà attivabile con tutti i titoli dotati di Temporal Anti-Aliasing (TAA).