Giochi Nintendo Switch: PGA Tour 2K21 e Rogue Legacy 2 (settimana 17 agosto 2020)

La settimana del 17 agosto 2020 è ufficialmente cominciata. Vi abbiamo già proposto un articolo con tutti i giochi in uscita su PS4, adesso tocca anche ai giochi Nintendo Switch che approderanno sulla console ibrida di Kyoto nei prossimi sette giorni. Pochi ma buoni, come si dice.

Uno dei principali titoli che nei prossimi sette giorni approderà su Nintendo Switch è PGA Tour 2K21, la nuova simulazione di golf pubblicata da 2K Games. La data di uscita è attualmente fissata a venerdì 21 agosto 2020: intanto potreste dare un'occhiata al nostro provato di PGA Tour 2K21, già disponibile sulle nostre pagine.

Altro videogioco molto interessante che arriverà anche su Nintendo Switch è Rogue Legacy 2, che arriverà anche prima, precisamente domani martedì 18 agosto 2020. Rogue Legacy 2 è il sequel del celebre platform roguelike, che ormai diversi anni fa fece molto parlare di sé.

E questo è quanto, per Nintendo Switch. Ecco tutti i giochi in uscita sulla console Nintendo della settimana del 17 agosto 2020, in un pratico elenco ordinato per date di lancio: acquisterete uno o l'altro dei due? In caso fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.