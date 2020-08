Xbox Series X, nuove foto reali della console Microsoft da un evento a Colonia

Xbox Series X si mostra con alcune nuove foto reali, scattate a Colonia nel corso dell'evento XPERION organizzato dalla catena Saturn: ecco un ulteriore sguardo alla console Microsoft.

A poche ore dal leak che avrebbe rivelato il prezzo di Xbox Series X, la piattaforma next-gen è dunque protagonista di una serie di immagini che ne confermano il fattore di forma compatto e il design minimal.

Sappiamo che, nonostante le ottime specifiche tecniche di Xbox Series X, gli ingegneri Microsoft hanno trovato soluzioni all'avanguardia per la disposizione dei componenti e la dissipazione del calore.

Aspetti che i visitatori dell'evento sembrano aver molto apprezzato, a giudicare dall'entusiasmo che ha circondato l'esposizione della console, esposta per la prima volta in pubblico nell'ambito di un evento.

Sarà interessante capire se e quando anche Sony organizzerà partecipazioni del genere per far vedere agli utenti PS5 dal vivo, ma immaginiamo che accadrà fra non molto.