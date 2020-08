Call of Duty: Warzone, un bug assurdo permette di giocare in terza persona

Bug e glitch si verificano con tale frequenza, su Call of Duty: Warzone, che sembra ormai perfino superfluo avvisare i giocatori della loro esistenza. Per fortuna gli sviluppatori intervengono presto a correggerli; del resto la maggior parte di essi si rivela innocua. Alcuni sono davvero divertenti: avete già visto il bug che permette di giocare in terza persona?

Sì, naturalmente in fin dei conti il tutto si rivela uno scherzo: eppure, per alcuni momenti, i giocatori che hanno attivato il nuovo bug di Call of Duty: Warzone sono riusciti a passare dalla visuale in prima persona a quella in terza persona, cambiando così radicalmente la prospettiva del Battle Royale di Activision e Infinity Ward. È accaduto, per esempio, allo streamer HusKerrs, che giustamente non riusciva a credere ai suoi occhi.

Come potrete vedere dal video qui di seguito riportato, HusKerrs stava giocando tranquillamente a Call of Duty: Warzone; ad un certo punto, entrando in un veicolo e poi subito dopo uscendone, la visuale del gioco è cambiata, passando in terza persona. Il tutto si è protratto per alcuni secondi, in un siparietto discretamente divertente.

Probabilmente questo nuovo bug di Call of Duty: Warzone è stato causato dalla patch del "vecchio" glitch grafico delle armi di gioco, che rendeva impossibile sopravvivere agli scontri a fuoco. Corretto un problema, se ne ripresenta uno nuovo insomma: ma siamo sicuri che Activision interverrà presto per porvi rimedio.

New 3rd person mode in Warzone leaked! pic.twitter.com/UxH9WgZq69 — HusKerrs (@HusKerrs) August 15, 2020