Intellivision Amico, lo speciale per scoprire questa console per famiglie

Alla fine degli anni '70, Mattel fondò Mattel Electronics, ala della società completamente dedita alla produzione di giochi elettronici. La compagnia era reduce da alcuni grandissimi successi commerciali, in particolare da quello delle Barbie e delle automobiline della serie Hot Wheels, e puntava a diventare il più grande produttore di giocattoli del mondo. Dai primi giochi portatili alla creazione di una console vera e propria, pensata per fare concorrenza all'Atari VCS, che allora spopolava, il passo fu breve. In realtà Mattel rischiò addirittura di arrivare prima di Atari, ma il progetto di una console con giochi intercambiabili fu congelato per qualche anno, perché i dirigenti avevano paura di non riuscire a rientrare dell'investimento, non esistendo ancora un mercato di riferimento con cui fare i conti. Quando però la compagnia di Bushnell iniziò a macinare miliardi vendendo hardware e giochi, la situazione si sbloccò e nacque l'Intellivision, il cui nome deriva dalla fusione delle parole "intelligent" e "television". L'intellivision andò decisamente bene, potendo vantare una risoluzione di ben 159x96 pixel (molto alta, per l'epoca), che rendeva i giochi graficamente migliori di quelli per VCS.

Comunque sia, il successo arrivò soprattutto quando Mattel decise di spostare il suo focus dai giochi educativi ai generi all'epoca più in voga, in particolare le conversioni da sala giochi.

Grazie a questa console Mattel riuscì a prendere il 20% del mercato dei videogiochi casalinghi dei primi anni '80, una fetta consistente per l'epoca, ma tutto finì con il crollo del mercato USA del 1983, che trascinò verso il baratro Atari e tutti i suoi concorrenti diretti. In realtà il marchio Intellivision sopravvisse ancora per qualche anno e Mattel lanciò altri prodotti legati alla console dell'uomo che corre (lo storico logo fu disegnato dall'artista Dave James), ma non riuscì mai a tornare a essere un attore prominente del mercato dei videogiochi, schiacciata come fu dalla sfiducia dei vecchi canali di vendita, scottati dalla crisi, e da Nintendo con la sua nuova filosofia e il suo NES.

La chiusura definitiva arrivò comunque solo nel 1990, dopo anni di declino costante. Nonostante ciò, come spesso avviene per i business legati alla nostalgia, si formò una piccola comunità di appassionati che continuò a far sopravvivere il ricordo dell'Intellivision e dei suoi giochi, tanto che nel tempo sono state pubblicate su diversi sistemi più moderni delle compilation con i titoli essenziali della piattaforma. È qui che entra in gioco Tommy Tallarico e il suo sogno di riportare il marchio Intellivision sul mercato con una nuova console per famiglie: scopriamo, l'Intellivision Amico nel nostro speciale.