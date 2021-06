Beasts of Maravilla Island, la recensione

Scopriamo come il piccolo team di sviluppo californiano ci è riuscito nella nostra recensione di Beasts Of Maravilla Island .

Siete stanchi delle carneficine di Doom Eternal ? Non ce la fate più a ripulire le stanze della Oldest House in Control ? Ne avete le tasche piene dei demoni di Devil May Cry 5 ? Banana Bird (meglio sorvolare sulla traduzione italiana) ha in serbo quello che potrebbe fare al vostro caso: un simulatore di etologia. Detta così potrebbe sembrare quasi inquietante, invece Beasts Of Maravilla Island è un vero e proprio inno al relax e alla meditazione.

Ai confini del mondo…

Beasts Of Maravilla Island

...si trova Maravilla Island, isola immaginaria verso cui si sta dirigendo Marina, la giovane protagonista del titolo. In questo lembo di terra, scoperto diversi anni prima da nonno Vasco, vivono delle creature incredibili, come le scimmie volanti o la lontra felina, che però rischiano di scomparire, perché nessuno, credendo nella loro esistenza, è disposto a prendersene cura. La signorina Montez decide quindi di ripercorrere le orme del nonno armata della sola macchina fotografica, determinata sia a scoprire le origini della gemma incastonata nella copertina del diario lasciatole in eredità, sia a portare a termine tutte le ricerche lasciate in sospeso dall'avo (fotografare la fauna e la flora di una determinata location, riprendere gli animali in determinati atteggiamenti e così via). Questi ultimi compiti, assieme ad altre utili informazioni sull'habitat circostante, sono contenuti proprio nel sopraccitato diario, ma il loro completamento è del tutto facoltativo e porta esclusivamente allo sblocco di achievement, non avendo alcun impatto sul finale di gioco.

La struttura è basilare e ricorda quella di NUTS, un titolo simile che abbiamo provato qualche tempo fa, con la differenza che in Beasts of Maravilla Island il backtracking è ridotto ai minimi termini. Si tratta in buona sostanza di procedere lungo l'unico percorso disponibile (per quanto i muri invisibili si mimetizzino bene con la flora), risolvendo dei semplicissimi mini puzzle per aprire la via verso la zona successiva. L'unica "arma" di Marina, che si controlla in terza persona, è la sopraccitata macchina fotografica, il cui flash può avere effetto su determinati tipi di piante particolarmente fotosensibili.

Per la maggior parte del tempo viene comunque utilizzata nel modo più ortodosso, ossia per catturare su pellicola i coloratissimi animali che popolano l'isola. Si possono scattare al massimo venti foto per soggetto (qualora se ne facciano di più bisogna eliminare quelle già salvate); il contatore naturalmente aiuta a capire se l'inquadratura sia inedita o meno. Marina non può né correre né saltare, il che rende i livelli piuttosto lineari; tuttavia, può fischiare e avvicinarsi di soppiatto per avvicinare le creature senza spaventarle e ottenere così foto più dettagliate.