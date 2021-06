GTA 5 riappare in classifica, c'è tanta Insomniac Games nelle vendite UK di metà giugno 2021

Siamo a metà giugno 2021 e, dopo l'E3 2021, i giochi in uscita iniziano a essere sempre meno. Nelle prossime settimane ci saranno alcuni nomi di un certo peso, come Scarlet Nexus e il nuovo Mario Golf. Ora come ora, però, la classifica UK propone giochi usciti da alcune settimane (se non mesi e anni), con anche il ritorno dell'immortale GTA 5. C'è inoltre tanta Insomniac Games nei dati di vendita.

Ecco prima di tutto la classifica completa:



Ratchet & Clank: Rift Apart Minecraft Dungeons FIFA 21 Mario Kart 8: Deluxe Resident Evil: Village Animal Crossing: New Horizons Spider-Man: Miles Morales Minecraft (Switch) Super Mario 3D World + Bowser's Fury Grand Theft Auto 5

Come potete vedere, in decima posizione torna GTA 5: l'opera di Rockstar, la scorsa settimana, si era dovuta fermare alla 14° posizione, ma non è rimasta lontana dalla Top a lungo. Non mancano grandi nomi di Nintendo Switch come Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Minecraft, tutti regolari membri della classifica UK.

Ratchet & Clank Rift Apart

Risale di qualche posizione anche Resident Evil Village, che dall'ottava della scorsa settimana passa in quinta posizione. Ovviamente FIFA 21 continua a resistere nella Top 3. Notiamo però anche che c'è molta Insomniac Games nella classifica UK: non solo Ratchet & Clank Rift Apart è in prima posizione, ma anche Spider-Man Miles Morales appare in classifica al settimo posto. Lo sviluppatore sta ottenendo quindi successo con entrambi i propri giochi.

Parlando in particolar modo di Ratchet & Clank Rift Apart, il risultato è notevole anche perché ha venduto di più rispetto alla prima settimana!