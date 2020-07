Iron Harvest: un nuovo trailer mostra la fazione Rusviet

Iron Harvest torna a mostrarsi in un nuovo trailer, incentrato in particolare sulla fazione Rusviet presente nel particolare strategico ad ambientazione fanta-storica da parte di Deep Silver e King Art Games.

Il video effettua una prima panoramica generale per riassumere la storia e i concetti alla base del gioco, che come sappiamo è incentrato su un immaginario molto particolare, che rappresenta l'Europa degli anni 20 nel post Prima Guerra Mondiale ma con un taglio alternativo, in cui la tecnologia meccanica a gasolio si è evoluta in maniera decisamente diversa dalla realtà. Il trailer poi passa a concentrarsi sulla spiegazione dell'impero Rusviet, una delle principali fazioni in guerra all'interno di Iron Harvest.

Guidato dallo Zar Nikolaj, l'impero Rusviet è una grande nazione dal passato glorioso ma ormai in profondo declino. Le tensioni tra le classi sociali si sono acuite a causa di maggiori disuguaglianze diffuse soprattutto dopo la Grande Guerra, che stanno portando il paese sull'orlo della rivoluzione.

Lo stato di guerra costante rappresenta una sorta di soluzione necessaria per mantenere compatto il paese, continuamente posto sotto sforzo dai conflitti con i paesi confinanti, in particolare Polania e Sassonia, forse guidati addirittura da poteri occulti interni.

La tecnologia rusvietica si basa su una filosofia molto semplice: potenza prima di tutto, convogliata in strutture meccaniche in grado di instillare il terrore nei nemici anche solo dall'aspetto delle unità da battaglia. L'esercito Rusviet è in grado di utilizzare possenti mech dotati di spesse corazze e armi gigantesche, anche se tecnologicamente non avanzati come quelli di altre fazioni e generalmente molto meno veloci.

Dopo la demo su Steam pubblicata il mese scorso, Iron Harvest prosegue il suo percorso verso la pubblicazione, con la data di uscita fissata per l'1 settembre 2020. Per saperne di più, vi rimandiamo al provato pubblicato a giugno su queste pagine.