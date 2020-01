Le migliori colonne sonore degli ultimi 10 anni

Si parla tanto di gameplay e traguardi grafici, ma la componente sonora in un gioco è altrettanto importante. Le musiche ci accompagnano nel corso delle nostre avventure ed esaltano i momenti più emozionanti, e così, abbiamo realizzato una selezione di quelle che consideriamo le migliori colonne sonore dei videogiochi pubblicate nell'ultimo decennio, dando il giusto spazio ad alcune delle composizioni meglio riuscite che con le orecchie e il cuore abbiamo ascoltato negli anni passati.



Persona 4

Beat straordinari quelli di Shoji Meguro che, esattamente come ogni creativo di Atlus, è un vero e proprio esteta, in questo caso non grafico ma sonoro. I suoi brani hanno davvero una marcia in più e dopo tutti questi anni sono divenuti anche immediatamente riconoscibili. Bastano pochi secondi per capire che quella che fuoriesce dalle casse altro non può essere che la colonna sonora di Persona. Tutyo perfetto? Quasi, perché noi continuiamo a preferire quella di Persona 4. E voi?





Hotline Miami

Stile synthwawe tra futuro e retrogaming declinato in dozzine di modi diversi, da tanti grandi autori specializzati nel genere. Il risultato è un concentrato d'elettronica ad altissima qualità, per una OST che nel tempo è divenuta più famosa del gioco d'appartenenza. Il fatto che la musica sia perfettamente in linea con l'azione su schermo, rende la OST di Hotline Miami una bomba indimenticabile.





Death Stranding

Il rapport di Death Stranding con la sua colonna sonora è molto particolare, forse qualcosa di mai visto prima. È chiaro che Kojima ha immaginato il suo ultimo gioco proprio ascoltando i brani dei Low Roar, generando una speciale e preziosa simbiosi che si percepisce chiara e forte, fin dal primo momento passato con il pad in mano. Un uso della musica, quello di Death Stranding. Che va oltre la semplice selzione di una colonna sonora.





Doom

I primi Doom sono divenuti famosi anche grazie alle loro incazzatissime colonne sonore, divenute dei veri e propri cult che i più coraggiosi ascoltano anche fuori dal gioco. Non era facile quindi superare l'eccellenza originale ma il nuovo Doom del 2016, grazie all'intraprendenza di Mick Gordon, c'e riuscito alla grandissima. Non solo i brani di metallo pesante funzionano benissimo., ma questo vengono anche mixati in tempo reale in base alle azioni del giocatore. Violenza grafica e violenza sonora finalmente procedono di pari passo.





The Elder Scrolls V: Skyrim

Non è stato un buon anno per Jeremy Soule, ma questo non può pregiudicare il lavoro eccellente fatto per creare la colonna sonora di Skyrim. I canti dell'epico gioco di ruolo Bethesda ti entrano immediatamente nel cuore, per riemergere ogni volta che la mente tornerà tra le lande innevate di questa indimenticabile avventura. Del resto, un Fus Roh Da è per sempre.





Civilization V

Per il quarto capitolo di Civilization, il compositore Cristopher Tin ha vinto persino un Grammy, ed e la prima e ultima volta che questo importantissimo premio viene dato a un brano scritto per un videogioco. Per Civilization V nessun premio, ma la grandezza della sua OST rimane pressoché immutata. La cosa più bella è che ogni brano presente cambia man mano che la partita andrà avanti, aggiungendo gradualmente piu strumenti a dei canavacci sonori sempre di straordinaria qualità.





Animal Crossing New Leaf

Nintendo ha riciclato qualche nota qua e là dai vecchi Animal Crossing, ma va bene anche cosi. Del resto i brani di New Leaf sono tanti e caratterizzanti, per un lavoro solo all'apparenza semplice. Scrivere una musica per ogni ora del giorno è in effetti un esercizio di stile particolarmente avvincente, e con dei risultati del genere anche assolutamente convincente.





Red Dead Redemption 2

Possiamo discutere giorni se non mesi sul gameplay dell'ultima epopea western firmata Rockstar, ma sulla qualità di grafica e sonoro non possono esserci dubbi: Red Dead 2 è un'opera pantagruelica che rivaleggia anche con i migliori film del genere. E per valorizzare questa colonna sonora ancor più di quanto fatto all'interno del gioco, in modo da far perdere del tutto la ragione agli audiofili più convinti, quella di Red Dead Redemption 2 è stata anche stampata in vinile. Giusto così, se lo merita!





The Last of Us

Vale la pena pagare a peso d'oro un musicista vincitore di due premi oscar per usarne le indubbie qualità in un videogioco? Se il risultato è come quello raggiunto da Gustavo Santaolla con The Last of Us, la risposta è un chiaro e netto sì. Il gioco Naughty Dog è un grandissimo titolo, per molti un capolavoro, status che si raggiunge solo se si ha disposizione anche un main theme all'altezza.





Mass Effect 2

Jack Wall ha svolto un lavoro straordinario con Mass Effect, anche se l'originalità ascoltata nel primo gioco della serie è andata lentamente scemando. L'apice è stato raggiunto a nostro parere con Mass Effect 2, dove i sintetizzatori picchiano duro esaltanto l'epicita della trama come le sue venature più oniriche. Indimenticabile.