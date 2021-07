Mario Golf: Super Rush, i consigli per giocare

Speriamo che nei prossimi aggiornamenti vengano introdotti anche nuovi personaggi e, soprattutto, opzioni più strutturate nella modalità online: in fase di recensione avevamo dato per scontato che sarebbe accaduto (un po' come successe ai tempi di Mario Tennis Aces ), invece il titolo è rimasto identico alla versione che abbiamo testato prima del lancio. Che arrivino delle modifiche o che tutto l'online rimanga relegato alle stanze private, non c'è dubbio che il multiplayer (anche locale) sia la parte più avvincente dell'esperienza.

Per superare le varie gare dovrete diventare sempre più bravi, sia nello scegliere i tiri - di cui parleremo meglio tra poco - sia nel selezionare lo strumento più appropriato. Nelle fasi avanzate dell'Avventura, capirete come attivare le diverse qualità di una stessa tipologia di mazza . Allo stesso tempo, lo sviluppo graduale del personaggio vi spiegherà l'importanza delle statistiche ben più di quanto possa fare qualsiasi descrizione: anche in questo caso, approfondiremo l'argomento in un successivo paragrafo. Al momento, scriviamo solamente che alcune caratteristiche sono utili solamente nelle modalità "alternative" come Speed Golf.

Questo è un consiglio banale, ma comunque importante: iniziate a giocare dall' Avventura . Ci sono modi alternativi per diventare buoni golfisti, ma non c'è via più breve e graduale di questa: una volta creato il vostro Mii, affronterete sfide sempre più complesse e, al termine della modalità - posto che riusciate a concluderla - sarete ottimi giocatori. In Mario Tennis Aces la Storia era un tutorial molto lungo, in Mario Golf: Super Rush è una sezione ben più ampia, che comunque vi insegnerà bene a padroneggiare le meccaniche.

Tiri

Come avevamo scritto nella recensione, il primo aspetto da tenere in considerazione nella formulazione di un tiro è l'assenza del classico "secondo indicatore" dei giochi di golf, storicamente associato alla precisione del colpo. In Mario Golf: Super Rush bisogna fermare la barra del tiro solamente una volta: in base alla situazione, ci sarà una "soglia di sicurezza" che renderà il colpo rischioso o meno (in termini di precisione), e in quel caso conterà l'abilità stessa del personaggio selezionato.

Bloccando la barra con A, si ottiene un tiro normale: la rotolata, ovvero la porzione di terreno coperta dalla sfera dopo l'impatto, va comunque tenuta bene in considerazione. Fermando la barra con B, si ottiene un leggero backspin: questo significa che la rotolata tenderà a durare meno del solito. Bloccando la potenza con A+A (da premere in rapida successione), la pallina subirà un topspin: in pratica, una volta terminata la rotolata, avrà un'ulteriore accelerazione in avanti. Bloccandola con B+B, al contrario, riceverà un super backspin: la sfera tenderà (inclinazione del terreno permettendo) a tornare indietro. Negli ultimi due casi il movimento aggiuntivo è piuttosto vasto - non è questione di millimetri, per capirci - quindi è necessario fare pratica.

Mario Golf: Super Rush: quando si carica la barra rossa, è il momento di dare l'effetto inclinando il control stick.

Quando sale la seconda barra, non dovete affatto preoccuparvi di fermarla: semplicemente è momento giusto per dare un effetto generico alla sfera, e sostanzialmente - pur non evidenziato a livello visivo - si sceglie il punto d'impatto sulla palla. Dalle opzioni si possono invertire i valori, nel senso che premendo in alto si colpisce in basso, e viceversa (vale anche per destra/sinistra). Più segmenti avrà questa barra, più sarete in grado di imprimere effetti: con tre tacche, saranno applicabili tre giri diversi. Uno a inizio tiro, uno a metà, uno alla fine. Padroneggiare questa tecnica è molto importante, si tratta della vostra migliore arma contro il vento e i vari ostacoli. Selezionando un forte effetto verso destra per ogni tacca (ad esempio), potreste riuscire ad atterrare sul green con un percorso del tutto alternativo a quello ideale, magari evitando alberi e rocce e chissà cos'altro.