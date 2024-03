League of Legends: Skarner, il sovrano primordiale, ritorna con la patch 14.7

Quando hai 167 Campioni all'attivo e 15 anni di intense battaglie alle spalle è complesso inventarsi qualcosa di nuovo e anzi spesso ti ritrovi a voltarti alle spalle e constatare che non tutto è invecchiato nello stesso modo. Per questo motivo Riot Games, alla creazione di nuovi eroi, non disdegna affiancare una rivisitazione di quelli che, per un motivo o per un altro non sono stati in grado di resistere allo scorrere del tempo.

È il caso di Skarner, l'avanguardia di cristallo, un enorme scorpione cristallino originario di una valle di Shurima che sta per tornare grazie ad un kit di mosse più moderno che, nelle speranze degli sviluppatori, sarà in grado di riportarlo in auge. Magari non sulla scena competitiva, ma perlomeno all'interno delle tante partite che la folta community di gioco consuma quotidianamente.

Prima di descrivere i cambiamenti di Skarner, un po' di numeri: a partire dal 19 marzo questo campione sarà disponibile su tutti i server PBE, per poi arrivare ufficialmente nel gioco a partire dal 2 di aprile.