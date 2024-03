Fallout: la serie Amazon Prime Video non punta a compiacere i fan dei videogiochi

Il regista della serie TV di Fallout, in produzione presso Amazon Prime Video, ovvero Jonathan Nolan, ha detto chiaramente che l'adattamento non è pensato per compiacere i fan dei videogiochi, essendo peraltro questa una cosa molto difficile da raggiungere, in generale.

In una recente conferenza stampa, riportata da T3, Nolan ha riferito che cercare di compiacere i fan dei giochi sarebbe una missione impossibile, una sorta di lotta contro i mulini a vento, considerando che un risultato del genre, che possa veramente soddisfare tutti, non è concepibile.

"Non credo sia veramente possibile riuscire a soddisfare i fan di una qualsiasi cosa", ha riferito il regista, "o pensare di compiacere tutti gli altri". Il concetto è piuttosto cercare di fare lo show migliore possibile, partendo da un punto di vista che possa ovviamente comprendere anche quello del videogiocatore.