Unity: il 62% degli studi di sviluppo utilizzano l'IA

Il 68% degli interevistati ha spiegato che uno dei motivi principali per cui viene utilizza l'IA è perché permette di ridurre i tempi di prototipazione . Nel 2023, il 96% degli studi prevede di impiegare tre mesi o meno per la prototipazione, rispetto all'85% dell'anno precedente, quando i tempi erano più lunghi. Un altro utilizzo molto gettonato, per la precisione il 56%, è per il word building e nel 64% di questi casi l'IA viene utilizzata per creare gli NPC che popolano il mondo di gioco.

Dal sondaggio, apprendiamo che questa tecnologia viene impiegata nella maggior parte dei casi per migliorare le animazioni dei personaggi , per scrivere codice di gioco o quantomeno per velocizzare questo processo. Non manca anche l'adozione per generare livelli e lavori artistici, scrittura e narrative design e playtest automatizzati.

Secondo il report, il tempo medio per la pubblicazione un videogioco è passato dai 218 giorni del 2022 ai 304 odierni. In pratica, viene confermato un allungamento del processo di sviluppo, il che è anche uno dei motivi per cui le opportunità offerte dalle IA sono così allettanti. Il 71% degli studi intervistati da Unity ha riferito che l'intelligenza artificiale ha migliorato il processo di creazione , riducendo il tempo necessario per completare i lavori.

Non tutti sono interessati all'IA

È tutto rosa e fiori? Non proprio e infatti ci sono degli studi di sviluppo non è interessato o esitanti nell'usare l'IA, ma non per i motivi etici che magari state pensando. Infatti, il 43% afferma di non avere tempo per sperimentare con questa tecnologia, mentre il 24% ha ammesso di non avere il know-how necessario. La percentuale restante ha dichiarato di non conoscere cosa è in grado di fare l'intelligenza artificiale e solo un 3% ha scelto l'opzione "altro".

I numeri riportati da Unity sono maggiori, ma comunque in linea, con quelli del sondaggio svolto dall'organizzazione della Game Developer Conference alcuni mesi fa, in cui il 50% degli sviluppatori interevistati aveva ammesso di utilizzare strumenti basati sull'IA generativa. In compenso, l'84% affermava anche di essere preoccupato dall'impiego di questa tecnologia nel settore.