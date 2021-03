Life is Strange: True Colors, l'anteprima del nuovo capitolo della serie

Ciò che non sapete è che noi di Multiplayer abbiamo avuto l'occasione di vedere quella presentazione di Life is Strange: True Colors in anteprima, e di raccogliere alcune preziose informazioni extra dal team di sviluppo. Informazioni, ovviamente, che abbiamo intenzione di condividere con voi il prima possibile, dato che questa curiosa continuazione della serie dà l'impressione di voler rappresentare una piccola rivoluzione, pur tenendosi strette buona parte delle caratteristiche che hanno garantito il successo dei predecessori (o almeno di alcuni di essi).

Al momento della lettura di questo articolo lo showcase di Square ha sicuramente già calato il sipario, e voi dovreste esser ormai consapevoli della natura del nuovo Life is Strange: un capitolo non numerato di nome True Colors, e affidato ai Deck Nine di Before the Storm, che sembra corrispondere ai leak spuntati qualche giorno fa.

Molte strade da percorrere

Come già scritto sopra, alle redini del progetto True Colors non ci sono i Dontnod, bensì i Deck Nine del prequel. Una scelta sensata se si considera che il secondo Life is Strange non è riuscito ad accontentare una sostanziosa parte della fanbase originale, per via di una narrativa troppo guidata, e di scelte di gameplay da molti ritenute insoddisfacenti. Non sorprende dunque che il nuovo capitolo sia congegnato per essere un'esperienza ludicamente più completa e "libera" rispetto al predecessore: da quanto abbiamo capito, le mappe saranno più estese, con molte più possibilità legate all'esplorazione, e un gran numero di scelte capaci di influenzare sensibilmente la storia. Evidente, insomma, che i Deck Nine abbiano preso a cuore il feedback dei fan, e si siano adoperati per creare un titolo capace di eliminare le critiche più recenti.

La protagonista si chiama Alex, e corrisponde esattamente ai rumor: si tratta di una ragazza asiatica, che sceglie di andare ad abitare con suo fratello Gabe dopo anni di lontananza. E l'idilliaco paesello di Haven Springs, circondato dalla natura e abitato all'apparenza da una piccola comunità di persone molto calorose, sembra il luogo perfetto per un nuovo inizio... almeno finché Gabe non muore in circostanze misteriose, e Alex inizia a indagare sulla sua dipartita.

Tutto comincia qui, in pratica; la morte di Gabe non è un vero spoiler, poiché rappresenta da subito il fulcro delle vicende in cui la protagonista viene coinvolta. In parole povere, Life is Strange: True Colors è un giallo, in cui al giocatore spetta il compito di svelare il mistero di una morte che non pare essere legata semplicemente al caso. Non si tratterebbe di un capitolo della serie, tuttavia, se il nostro alter ego non disponesse di qualche potere speciale, e nel caso di Alex si tratta della non sottovalutabile capacità di percepire le emozioni altrui.