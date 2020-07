Mafia: Definitive Edition, l'anteprima del remake

Mafia è una serie iconica, su questo non ci piove. Il primo capitolo ancora oggi è da molti considerato come la migliore opera interattiva che riproduca la malavita americana. Nonostante un secondo episodio non altrettanto riconosciuto e una terza iterazione dalla storia potentissima ma dal gameplay raffazzonato, l'annuncio del remake del primo Mafia è stato in grado di generare un discreto hype, sia negli appassionati che per chi non ha mai avuto il piacere di giocarlo.

D'altronde il primo capitolo è un gioco "vecchio" nel vero senso della parola. Vetusto nella struttura e nelle idee, sebbene diversi sprazzi di altissimo livello sia possibile ritrovarli ancora oggi, la possibilità di gustarsi l'avventura di Tommy Angelo con una veste tecnica totalmente rinnovata è un compromesso interessante per tutti. I quindici minuti scarsi mostrati dai ragazzi di Hangar 13 hanno messo in luce diversi aspetti, alcuni interessanti, altri meno, mantenendo comunque un alone di mistero sulla quantità di novità inserite.