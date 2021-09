Metroid: i nemici storici di Samus Aran

Nella nostra lista, assecondando le rivendicazioni Nintendo (nonché, ovviamente, una realtà concreta) citeremo solo parzialmente Metroid Prime e Metroid: Other M, considerati entrambi una sorta di spin-off (in termini di trama) rispetto alla saga "principale" creata da R&D1. Al contrario, quando necessario citeremo il manga prequel della serie, che è ritenuto canonico.

Metroid Dread arriverà su Nintendo Switch l' 8 ottobre 2021 in contemporanea con l'uscita di Switch OLED: si tratta della pubblicazione Nintendo più prestigiosa del periodo natalizio, se non della più importante in generale. Il gioco è sviluppato dal team spagnolo MercurySteam, in collaborazione coi membri di EPD 7 (team interno Nintendo) maggiormente legati alla serie: Sakamoto è il produttore, Hosokawa il direttore del gioco. Si tratta a tutti gli effetti di una creatura ispanico nipponica.

Metroid

Un tipico metroid, non troppo cresciuto.

Non possiamo che iniziare il nostro elenco dal nemico simbolo della saga. Super Mario prende il nome dal protagonista, The Legend of Zelda dalla principessa di Hyrule, Metroid... be', dal nemico più caratteristico. Non sono poi molti, in effetti, i giochi denominati in relazione a un antagonista: ancora meno quelli che prendono il titolo non da una singola entità, ma dalla razza stessa di un nemico. Metroid, come saprete, deriva dalla fusione tra "metro" e "android", ma la storia della parola in questo contesto ci interessa poco, visto che è un atto creativo esterno alla trama in sé e per sé.

Molto più interessante della parola macedonia tra "metro" e "android" è il significato di "metroid" nella lingua dei Chozo, l'antica civiltà che ha accolto e cresciuto Samus Aran (e ne ha forgiato la Power Suit): "l'arma definitiva". Sebbene non fosse noto inizialmente, è stato successivamente rivelato che i metroid sono nati in laboratorio, elaborati proprio dai Chozo: un'arma per sconfiggere un nemico ancora più pericoloso (o almeno, ritenuto da loro più pericoloso), il Parassita X.

I metroid fluttuano in aria, assomigliano a delle meduse che non necessitano dell'acqua per muoversi; hanno dei denti/tenaglie vampireschi, coi quali si avvinghiano alla preda e ne risucchiano l'energia vitale. Sono estremamente forti, e hanno nel ghiaccio il loro punto debole.

Il loro pianeta di origine è SR388, e i Pirati Spaziali hanno provato ad appropriarsene per utilizzarli come un'arma biologica di sterminio di massa. I metroid come specie si sono estinti alla fine di Super Metroid, l'episodio per Super Nintendo (il terzo della saga): quelli apparsi successivamente sono clonati in laboratorio, a partire dal DNA dell'ultimo esemplare in vita. Già, quel famoso esemplare.

Super Metroid: il baby metroid, ormai cresciuto, aiuta la "mamma Samus" nella lotta.

"The Baby", il piccolo Metroid trovato alla fine di Metroid II: Return of Samus - e alla fine del suo remake, Metroid: Samus Returns, opera proprio di MercurySteam - è colui che incrina le certezze di Samus Aran, risvegliandole un sentimento di pietà e, in parte, degli istinti materni. Questo perché, appena il piccolo metroid esce dall'uovo, Samus è l'unica entità vivente nelle vicinanze: lui la vede, e la percepisce come madre. La cacciatrice di taglie nota che è innocuo, e si rifiuta di ucciderlo. Lo porta via con sé, per farlo analizzare in laboratorio.

All'inizio di Super Metroid, il piccolo metroid vede rapito da Ripley - di cui parleremo più tardi - e portato sul pianeta Zebes. Qui, dopo diverso tempo, Samus lo incontra di nuovo: all'inizio non si riconoscono, lui è diventato gigantesco, e sta per ucciderla... finché, prima di risucchiarle l'ultima energia vitale, intravede nelle cacciatrice colei che aveva identificato come madre. Se ne va, lasciandola in vita.

Metroid Fusion: un metroid nella sua versione Omega, la più potente.

Durante lo scontro finale con Cervello Madre, il metroid arriva in soccorso della sua matrigna, curandola e aiutandola nella lotta. Nonostante gli sforzi, il metroid soccombe; Samus, ancora scioccata dall'accaduto e riconoscente più che mai nei confronti della creatura, ne assorbe addirittura i poteri (a loro volta estrapolati da Cervello Madre, perché i metroid trasferiscono anche le informazioni durante l'assorbimento). Samus, grazie all'Hyper Beam appena acquisito, sconfigge il terribile nemico. L'ultimo metroid, "quel metroid", muori qui.

Nei giochi successivi il suo DNA viene riutilizzato per riesumare la specie, oltre che per estrapolare alcune caratteristiche chiave dei metroid. In Metroid: Other M la figura del "bambino" è addirittura alla base della storia, non tanto come personaggio, bensì a livello emotivo. Samus Aran ricorda spesso la sua nascita e la sua morte, potremmo dire che ne è addirittura traumatizzata. Ma, come detto inizialmente, non è propriamente canonico rispetto a quello che vedremo in Metroid Dread. Gioco in cui, lo ricordiamo, i metroid sono - dovrebbero essere - estinti.