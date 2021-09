Steam Deck: confermato il supporto del sistema anti-cheat BattlEye

Con un post su Twitter il team di BattlEye ha confermato che il sistema di anti-cheat supporterà nativamente Steam Deck già al lancio della console Valve.

BattlEye è un sistema anti-cheat che protegge i titoli multiplayer e i loro giocatori da hacking, cheat e altre forme di attacchi. Tra i giochi che sfruttano il servizio troviamo Rainbow Six Siege, PUBG: Battlegrounds, Fortnite ed Escape from Tarkov, giusto per citarne alcuni.

"BattlEye ha fornito il supporto nativo per Linux e Mac per lungo tempo e ora possiamo annunciare che supporteremo anche Steam Deck (Proton). Questo sarà a discrezione degli sviluppatori, che potranno scegliere se attivarlo o meno", dichiara il team di BattlEye.

Giusto ieri Epic Games ha annunciato che anche Easy Anti-Cheat supporterà pienamente il sistema operativo di Steam Deck. Si tratta in entrambi i casi di novità importanti per la console di Valve, visto che nei mesi passati diversi titoli online avevano manifestato problemi di compatibilità con Proton.

Nel frattempo Valve ha confermato di aver iniziato a inviare i dev kit di Steam Deck agli sviluppatori e i partner, che quindi possono utilizzarli per ottimizzare le loro produzioni in vista del lancio della console portatile, previsto per il mese di dicembre.