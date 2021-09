Gigi il Guerriero, la recensione del folle picchiaduro satirico

Scrivere una recensione di Gigi il Guerriero sembra quasi ingiusto, perché valutarlo come videogioco potrebbe essere riduttivo, trattandosi a tutti gli effetti di una sorta di fumetto interattivo, un divertissement che ha vagamente la forma di un picchiaduro, ma è soprattutto un modo per farsi due risate sull'Italia e la sua politica. E già fa ridere il fatto che mentre si cerca di sensibilizzare quest'ultima sulla necessità di dare spazio e appoggi all'industria videoludica, ecco che arriva tra capo e collo questo progetto di Simone di Giorgi che forse non è il più adatto a una captatio benevolentiae nei confronti delle istituzioni, perché proprio non le manda a dire e per questo risulta irresistibile. È una satira di grana grossa, che non va per il sottile, ma il parallelo ridicolmente forzato tra la parabola di un certo politico italiano appartenente a un certo Movimento e la storia di Ken il Guerriero è veramente godibile, c'è poco da fare.

Certo, la scelta della serie di Buronson e Hara è furba, perché strizza l'occhio a una generazione che è cresciuta sognando con le avventure di Ken e vivendo all'ombra della Seconda Repubblica, che è in grado di cogliere precisamente sia le citazioni dell'uno che dell'altra, qui fuse insieme come solo nelle immaginazioni più sfrenate tra i fumi dell'alcool.

Alla fine della fiera, la parte propriamente ludica diventa quasi un accessorio, almeno durante la prima partita, quando si vorrebbe semplicemente avanzare di incontro in incontro per vedere come si evolve l'assurda storia.

A proposito di storia, Gigi il Guerriero narra le gesta di un giovane politico intenzionato a seguire la via dell'onestà in un mondo post-apocalittico dove il governo è ormai caduto e i vecchi partiti non esistono più. Sconfitto inizialmente dal temibile Cavaliere, che gli incide le cinque stelle sul petto, viene salvato e addestrato al combattimento dal Presidente, che lo avvia su una strada di vendetta e redenzione per riportare la democrazia in un'Italia allo sbando, preda di bande criminali e vecchi arnesi della politica che puntano a coprire il ruolo di Imperatore.