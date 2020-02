My Hero One's Justice 2, personaggi e modalità nel nuovo trailer da Bandai Namco

My Hero One's Justice 2 rivela personaggi e modalità di gioco con un nuovo trailer pubblicato da Bandai Namco.



Per quanto concerne le modalità, My Hero One's Justice 2 offrirà i seguenti contenuti:

questa modalità consente ai giocatori di gestire i propri Uffici degli eroi. Completando le missioni, i giocatori saranno ricompensati con denaro e gloria, che consentiranno loro di espandere le proprie squadre e reclutare i propri personaggi preferiti. Modalità Arcade: ogni personaggio potrà combattere alcune battaglie preimpostate, attivando dialoghi esclusivi.