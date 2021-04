New Pokémon Snap: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile

New Pokémon Snap, il nuovo titolo esclusivo per Nintendo Switch sviluppato da Bandai Namco, è finalmente disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio in testa alla notizia. Lo potete trovare nei migliori negozi di videogiochi o in formato digitale sul Nintendo eShop. Come saprete si tratta di uno spin-off della serie Pokémon, in cui il giocatore è chiamato a fotografare i simpatici mostriciattoli, invece di catturarli.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di New Pokémon Snap. Per il resto, leggiamo altri dettagli sul lancio dal comunicato ufficiale.

Le meravigliose isole della regione di Lentil attendono solo di essere esplorate da fotografi in cerca di avventura. È il momento per i nostri Allenatori di fare luce sul misterioso fenomeno Lumina in New Pokémon Snap, ora disponibile per Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite.

Vestirete i panni di fotografi in erba approdati a Lentil per partecipare a un programma di ricerca sui Pokémon in collaborazione con il massimo esperto di questa regione, il Prof. Speculux, e la sua assistente Rita. Lo scopo sarà aiutare i due nella loro missione esplorativa immortalando i Pokémon che prosperano nei vari ecosistemi di Lentil. Viaggiando a bordo della fidata navicella NEO-UNO, vi avventurerete da un'isola all'altra per osservare i Pokémon selvatici nel loro habitat naturale.

Una nuova regione tutta da esplorare. Scattate foto a più non posso mentre esplorate una zona, e poi mostratele al Prof. Speculux per fare aumentare il livello di esplorazione di ciascun percorso. Mentre proseguono le ricerche, avrete la possibilità di esplorare nuove isole nella regione di Lentil.

Che inizino le ricerche. Il Prof. Speculux valuterà le vostre abilità nell'arte della fotografia mentre cercherete di fare luce sul misterioso fenomeno Lumina e di completare il vostro Fotodex Pokémon personale. A ciascuna foto verrà assegnato un numero di stelle che va da una a quattro in base a quanto è insolito il comportamento del Pokémon immortalato. Il punteggio totale di ciascuna foto, basato su parametri quali la posa del soggetto, le sue dimensioni all'interno della foto, il grado di rotazione del Pokémon verso l'obiettivo e la sua posizione nell'inquadratura, sarà indicato dal colore delle stelle. Più alto sarà il punteggio, più raro sarà il colore. Perciò ricordate: quando avvistate un Pokémon intento a fare qualcosa di insolito, preparatevi a scattare!

Strumenti utili. La Ricercamera non serve solo a scattare foto, ma può essere utilizzata anche per comunicare e per analizzare dati, il che si rivelerà di grande aiuto durante le ricerche. È dotata di un radar, una funzione molto utile per sondare i dintorni, che vi permetterà di scovare i Pokémon nascosti e di individuare punti insoliti nelle vicinanze. Alcuni Pokémon potrebbero anche reagire al suono e alle onde emesse dal radar. Inoltre, sfruttando la funzione delle melodie della Ricercamera, è possibile svegliare i Pokémon assopiti o persino farli ballare!

Nuovi modi per interagire con i Pokémon. Le Mele soffici sono un frutto dolce e gustoso tipico di Lentil. I Pokémon ne vanno ghiotti perciò, se gliene lanciate una vicino, potreste osservarli mentre mangiano. Se usate con astuzia, le Mele soffici sono molto utili per stanare i Pokémon o per attirarli in altri luoghi. Le Sfere Lumina sono un'invenzione del Prof. Speculux. Ne esistono di vari tipi e ciascuno di essi è pensato per essere utilizzato su un'isola diversa. Se lanciate una Sfera Lumina in direzione di un Pokémon o di un Cristalfiore (un fiore che cresce esclusivamente nella regione di Lentil), potreste assistere al fenomeno Lumina. I Pokémon colpiti entrano nel cosiddetto "stato Lumina", che ne stimola la forza vitale e può così innescare in loro altri effetti ecologici insoliti.

Connettersi con i giocatori di tutto il mondo. La funzione Modalità online permette di condividere le foto scattate nel gioco e competere con i fotografi Pokémon di tutto il mondo. Utilizzando la funzione scatto extra e quella di modifica, è possibile regolare la luminosità, l'apertura focale e l'inquadratura delle foto e personalizzarle con filtri, adesivi e altro ancora. Più giocatori visualizzano le foto condivise, più mele d'oro si possono ricevere. Per assegnare delle mele d'oro non si deve fare altro che premere l'apposito pulsante, perciò inviatene ogni volta che vedete una foto che vi piace!