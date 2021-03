Nobody Saves the World, video di gameplay per il nuovo gioco di DrinkBox Studios

Nobody Saves the World, il nuovo titolo sviluppato da DrinkBox Studios presentato ieri, nel corso dell'Indie Showcase di ID@Xbox, si mostra con un primo video di gameplay pubblicato da Game Informer.

Come avrete certamente notato dal trailer d'esordio, Nobody Saves the World prende le distanze dai precedenti progetti del team, proponendo un design fumettoso per i personaggi ma caratterizzato da linee morbide e non spigolose.

Nell'ambito di una campagna composta da una serie di dungeon sempre diversi, generati da un sistema procedurale, il nostro compito sarà quello di esplorare questi sotterranei alla ricerca di tesori da raccogliere e nemici da affrontare.

Potremo scegliere fra diverse classi, ognuna dotata di abilità peculiari, oppure miscelare le varie caratteristiche per ottenere un protagonista inedito, le cui capacità possano prestarsi meglio alle nostre esigenze.

L'uscita di Nobody Saves the World avverrà nel corso del 2021 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.