Deathloop: trama, personaggi e loop temporale raccontati dal narrative designer

Il narrative designer di Deathloop, Bennett Smith, ha parlato in video della trama, dei personaggi e del concetto di loop temporale che ritroveremo nel gioco.

In uscita su PC e PS5 il 21 maggio, Deathloop ci metterà al comando di Colt Vahn, un sicario intrappolato su di un'isola per via di un loop temporale che lo costringe a rivivere la stessa giornata ancora e ancora.

Per qualche motivo gli abitanti dell'isola gli danno la caccia, e così l'uomo dovrà difendersi utilizzando un ampio arsenale di armi nonché un set di abilità speciali.

La minaccia più grande è però rappresentata da Julianna, un'assassina che sembra giocare con Colt al gatto con il topo, ma che reagisce diversamente a seconda di ciò che riusciremo a fare nel corso della giornata.

Sarà proprio il rapporto fra i due personaggi a caratterizzare in maniera forte la trama di Deathloop, e sebbene Smith non sia sceso in dettagli da questo punto di vista è lecito attendersi qualcosa di molto convincente e coinvolgente.