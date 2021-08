Nuove APU AMD Ryzen 5000G: tutti i dettagli sui processori 5600G e 5700G con GPU integrata Vega

Tuttavia con l'arrivo della grafica integrata sparisce l'interfaccia PCIe 4.0. Ma lo standard PCIe 3.0 è più che sufficiente per il tipo di configurazioni a cui si rivolgono questi nuovi processori che sono pienamente compatibili con tutte le schede madri delle serie AMD 400, AMD 500 e, ovviamente, con i nuovi modelli X570S ottimizzati per non avere più bisogno di dissipazione attiva. Ne parliamo in coda al pezzo ma per prima cosa mettiamo nero su bianco tutti i dettagli sulle nuove APU AMD Ryzen 5000G . Tenete conto, infine, che ci aspettiamo una domanda iniziale elevata che potrebbe rendere difficile ottenere le CPU dal sito AMD e metterci di fronte a sovrapprezzi importanti quando saranno disponibili presso i rivenditori.

I due nuovi modelli di punta potrebbero risultare molto interessanti, soprattutto in questo momento in cui l'acquisto di un scheda video comporta rincari notevoli, beneficiando dal punto di vista della grafica del supporto per le tecnologie AMD Radeon Boost e AMD Smart Access Memory. Inoltre dobbiamo mettere sul piatto l'upscaling dell'AMD FidelityFX Super Resolution che comporta qualche compromesso, ma offre un ottimo rapporto tra incremento prestazionale e diminuzione del dettaglio, risultando particolarmente utile con soluzioni che viaggiano sul filo del 1080p.

Il TDP resta lo stesso per l' AMD Ryzen 3 5300G , in arrivo in futuro ma solo con soluzioni OEM, mentre cambia con i tre modelli GE, identici ai modelli principali, ma pensati in funzione di un TDP di 35 Watt, utile a PC compatti e soluzioni a basso consumo.

Certo, in questo caso parliamo di APU con la presenza di GPU Vega on-board quindi più costose in partenza, ma offrono comunque un certo risparmio rispetto ai modelli a 6 e 8 core della serie AMD Ryzen 5000. Rinunciano a 200 MHz di frequenza in boost, ma guadagnano 200 MHz per quanto riguarda il clock base, fermandosi a un TDP di 65 Watt nonostante la grafica integrata.

Annunciate in occasione del Computex 2021 e già disponibili sul sito ufficiale , le APU di AMD Ryzen 5000G, ovvero le CPU con grafica integrata, si arricchiscono di due nuovi modelli, l' AMD Ryzen 5 5600G da 6 core e 12 thread e l' AMD Ryzen 7 5700G da 8 core e 16 thread, che vanno a inserirsi tra gli spazi lasciati aperti dalla lineup base. Non a caso, oltre a essere in vendita sul mercato finale e a trovarsi nei preassemblati, corrispondono proprio ai buchi della serie base che manca di opzioni budget come l'AMD Ryzen 5 5600, atteso erede di una delle CPU più vendute degli ultimi anni, e dell'AMD Ryzen 7 5700.

AMD Ryzen 5 5600G

Non proprio economico, ma comunque interessante anche dal punto di vista del prezzo

AMD questa volta ci ha lasciato senza un AMD Ryzen 5 5600, privandoci di un'opzione molto gettonata in passato, vista la combinazione tra risparmio e possibilità di arrivare alle prestazioni dell'analogo modello X con un pizzico di overclock. Ecco quindi cadere a fagiolo questo nuovo AMD Ryzen 5 5600G, che si presenta sul mercato con 50 euro di prezzo in più rispetto all'AMD Ryzen 5 3600 all'uscita e con 30 euro in meno rispetto al Ryzen 5 5600X. Il prezzo consigliato è infatti di 268,58 euro che probabilmente scenderà, dopo poco tempo, al di sotto dei 250 euro.

La GPU AMD Vega 7, dotata di 7 compute unit, non può fare miracoli in ambito gaming, anche perché rinuncia a 4 compute unit rispetto al chip grafico equipaggiato dall'AMD Ryzen 5 3400G. Ma risulta comunque più performante grazie a una frequenza che si alza di 500 MHz, arrivando a 1.9 GHz, e grazie alla CPU che in questo caso gode di 6 core e 12 thread, spinti a 3.9 GHz di base e 4.4 GHz in boost, oltre che dell'incremento prestazionale dell'architettura Zen 3, decisamente marcato anche nel caso dei videogiochi. Gode inoltre di 16 MB di cache L3, contro i 4 MB dei modelli precedenti, e del supporto nativo per memorie a 3200 MHz, già capaci di dare una buona spinta ai processori Ryzen senza costare un occhio della testa, benché memorie a 3600 o più MHz possano comunque garantire ulteriori incrementi prestazionali.

L'architettura Zen garantisce un salto netto nelle prestazioni single core

Senza bisogno di spingersi così in alto comunque, l'AMD Ryzen 5 5600G promette di far girare Assassin's Creed Odyssey in 1080p a 33 frame per secondo, ovviamente con le impostazioni al minimo. Le stesse che dovrebbero permettere, in base ai benchmark AMD, di giocare a metro Exodus a 44 FPS, a Sid Meier's Civilization VI a 79 FPS e a Counter-Strike a 125 FPS, con un incremento sensibile rispetto all'AMD Ryzen 5 3400G. Ci aggiriamo sul 10% medio di guadagno prestazionale. Diversa la questione con i titoli più frenati dalla CPU come Fortnite, che gira con il 25% di frame in più arrivando a 98, e League of Legends che schizza da 107 a 184 FPS, viaggiando al 72% di velocità in più.

Il merito è evidentemente del processore. Non a caso in 3DMark Time Spy il vantaggio rispetto all'AMD Ryzen 5 3400G è di appena 4 punti percentuali, mentre sale a 1.39 volte nel caso di PCMark 10 e Cinebench R20 in modalità single thread. Si nota poi il potenziamento dell'architettura dovuto ai 2 core e 4 thread in più in Cinebench R20 multi-thread, con il doppio delle prestazioni raggiunte rispetto al modello della serie 3000.

Scheda tecnica AMD Ryzen 5 5600G