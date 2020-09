Oddworld: Soulstorm, le novità dal PlayStation 5 Showcase

Annunciato qualche anno fa, Oddworld: Soulstorm è riapparso in occasione del PlayStation 5 Showcase. La nuova avventura dinamica firmata Oddworld Inhabitants, che riporta sullo schermo Abe e i personaggi classici del franchise per metterli di fronte a situazioni inedite, è stata mostrata in un trailer presentato dal direttore creativo del progetto, Lorne Lanning, che di fatto ha confermato la natura un po' più brutale di questo capitolo rispetto ai precedenti. Ma procediamo con ordine.

Brutale e colorato

Seppur breve, infatti, il filmato ha lasciato intravvedere quelle caratteristiche peculiari che già avevamo assaporato nel corso dell'E3 2019. Si notano infatti le nuove animazioni di Abe, meno legnose che mai, mentre corre, si muove di soppiatto, salta, rotola o usa i suoi poteri, così come le abilità classiche e quelle inedite, come per esempio il doppio salto, all'interno dei nuovi scenari che presentano una struttura 2.5D che permette di vedere altre aree che verranno raggiunte più avanti o di interagire con elementi in profondità. E se l'obiettivo è ancora una volta quello di condurre quanti più Mudokon alla fine di ogni livello, stavolta è anche possibile difendersi.

Nel gioco, infatti, è presente per la prima volta un sistema di oggetti e di crafting attraverso il quale, tramite apposito menu, si possono utilizzare le risorse recuperate in giro per gli scenari e combinarli tra loro per ottenere degli elementi nuovi e utili per superare determinati ostacoli. In un precedente articolo vi abbiamo fatto l'esempio di come, con i giusti oggetti, una bottiglia si può trasformare in una molotov, un estintore in un lanciafiamme, e così via. L'equipaggiamento creato può poi essere assegnato ai Mudokon che seguono Abe in maniera tale che possano utilizzarli in prima persona per difendersi o attaccare, e cercare di evitare una morte orrenda schiacciati, tagliati a pezzi o colpiti da proiettili.

Le scelte di Abe risultano tra l'altro più importanti poiché la sua moralità influenza direttamente i suoi poteri spirituali. In Oddworld: Soulstorm tornerà il cosiddetto Quarma System. Eseguendo buone azioni si otterranno materiali consumabili, utili per mettere in salvo i Mudokon. Tra questi sono previsti elementi come scudi temporanei per evitare le raffiche di proiettili, o ancora antidoti per ripristinare l'indicatore della salute. Il Quarma System servirà a tenere traccia di quanti lavoratori sono stati salvati o uccisi, oltre al numero di Sligs messi fuori combattimento durante il disperato tentativo di fuga.