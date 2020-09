Apple Watch SE: ne vale la pena?

In occasione dell'ultimo evento virtuale, Apple ha presentato il nuovo Apple Watch SE. Si tratta del primo smartwatch dell'azienda di Cupertino a prendere questa denominazione, quindi vogliamo fare un po' di chiarezza sulle caratteristiche e prezzo del dispositivo. Con il suo design moderno ed un hardware di tutto rispetto si avvicina facilmente al nuovo Apple Watch Serie 6, anch'esso annunciato durante il medesimo evento. Quali sono quindi le differenze tra i due modelli? Quale Apple Watch bisogna prendere in considerazione in questo fine 2020 in base alle vostre esigenze e disponibilità economica? Anche noi ci siamo posti queste domande e vogliamo darvi un utile consiglio in questo nostro articolo per poter andare all'Apple Store convinti della vostra scelta.

A prima vista l'Apple Watch SE è del tutto identico al modello top di gamma denominato Serie 6. Il design dei due smartwatch infatti rimane essenzialmente uguale a quello introdotto nel 2018 con Apple Watch Serie 4. Guardandoli dall'esterno i modelli da 44 o 40 millimetri hanno la stessa identica scocca, lo stesso display e i medesimi cinturini disponibili in varie colorazioni, forme e materiali. Nonostante Apple sostenga che non ci siano effettivamente differenze tra i due modelli, un occhio più attento noterà qualcosa di strano sulla scocca inferiore dello smartwatch. In quest'area vengono tipicamente ospitati i sensori per il rilevamento del battito cardiaco ed è proprio qui che si nota una notevole differenza tra Apple Watch SE e Apple Watch Serie 6. Quest'ultimo ha un numero di sensori più elevato, quindi anche l'utente distratto potrebbe accorgersi di questa piccola ma importante differenza. Considerando però che l'Apple Watch tipicamente viene indossato al polso con la parte inferiore in contatto con il nostro avambraccio, in queste condizioni i due smartwatch risultano essere perfettamente identici.

Il compromesso

Se esternamente sono due smartwatch (quasi) identici, lo stesso non possiamo dire della loro parte nascosta sotto la scocca. Riprendiamo dunque i sensori già menzionati in precedenza, l'unica parte effettivamente diversa anche a livello estetico. L'Apple Watch Serie 6 possiede un hardware apposito per la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue, così come un sensore dedicato allo svolgimento dell'elettrocardiogramma. Chiaramente il modello SE è privo di questi sensori e dunque non dispone di queste funzionalità per il monitoraggio della salute. Passando al display dell'Apple Watch SE, questo non ha la funzione "always-on", presente invece sul Serie 6 (ma anche su Serie 5). La tecnologia e risoluzione del display è però del tutto uguale, così come i rimanenti sensori di movimento, GPS, bussola, altimetro, cardio­frequenzimetro , accelerometro, microfono, altoparlante e antenne WiFi o LTE. Essendo un modello low-cost l'Apple Watch SE è disponibile unicamente in alluminio, mentre il Serie 6 è possibile trovarlo anche in acciaio inossidabile e titanio. Infine, Apple ha riutilizzato il processore dell'Apple Watch Serie 5 all'interno del nuovo SE, mentre per il Serie 6 ha portato un nuovo chip con un incremento del 20% nelle prestazioni.

Rinunciando al monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, all'ECG, allo schermo "always-on" e ad un 20% in termini di potenza di calcolo, possiamo portarci a casa lo stesso identico dispositivo con una differenza di circa cento euro. Apple Watch Serie 6 parte infatti da 439€ per la versione GPS (o 539€ per GPS + Cellular), mentre Apple Watch SE lo si trova a 309€ nella versione GPS ( o 359€ per GPS + Cellular). Una differenza di prezzo piuttosto importante, che potrebbe stuzzicare molti clienti alla ricerca di un design moderno, ma senza la necessità di possedere tutti i sensori più avanzati.