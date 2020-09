Marvel's Spider-Man: Miles Morales, primo costume alternativo svelato

Marvel's Spider-Man: Miles Morales conterrà ovviamente la sua buona dose di costumi alternativi, ormai una caratteristica tipica della serie, come dimostrato dal primo costume emerso su PlayStation Store e visibile nell'immagine riportata qui sotto.

Anche Miles Morales avrà dunque i suoi costumi aggiuntivi rispetto a quello classico standard e uno di questi è la T.R.A.C.K. suit, caratterizzata dalla predominanza del colore bianco su nero e rosso, progettata dal disegnatore Javier Garròn.

T.R.A.C.K. sta per Time Response Activated Circuit Kinetic, e a quanto pare si trova associata alla mod Untrackable, di cui non ci sono però ulteriori dettagli: secondo alcune teorie, potrebbe trattarsi di una sorta di invisibilità per Miles, ma queste al momento sono solo supposizioni.

Nell'immagine riportata qui sotto compare inoltre anche una seconda tuta, associata come bonus speciale da sbloccare con la T.R.A.C.K. suit e come bonus preorder, ma l'immagine risulta ancora oscurata.

Viene mostrato anche un nuovo gadget associato a questi elementi, ovvero il Gravity Well, che consente di "spingere insieme i nemici per sbatterli uno contro l'altro e disarmarli", a quanto pare. Effettuando il preorder del gioco si ottiene la tuta e questo gadget speciale, ma è probabile che questi possano essere sbloccati anche giocando normalmente.

Dopo il trailer di gameplay dallo showcase di PS5, Sony ha stupito tutti annunciando che Marvel's Spider-Man: Miles Morales è un titolo cross-gen, ovvero uscirà anche su PS4.