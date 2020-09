Fall Guys, easter egg segreto fa piovere centinaia di caramelle gommose

Se giocate assiduamente a Fall Guys: Ultimate Knockout sin dal lancio su PlayStation 4 e PC avvenuto lo scorso agosto 2020, probabilmente avrete visto molte scene bizzarre e divertenti. Ma è difficile che abbiate visto anche questo easter egg segreto predisposto dagli sviluppatori.

Si tratta di un easter egg che si verifica davvero difficilmente all'interno di Fall Guys: Ultimate Knockout, ed è perciò considerato quasi impossibile da vedere dagli stessi sviluppatori di Mediatonic; tuttavia qualcuno è riuscito ad attivarlo casualmente. L'easter egg fa piovere centinaia di caramelle gommose immobili ad inizio partita, tutte con il logo della società, che invadono così il livello.

Poco altro: di lì in poi il giocatore, se non è svenuto per la sorpresa, può arrivare al traguardo indisturbato. Dato che l'easter egg fa sparire tutti gli altri partecipanti, avrà anche vinto una corona gratuita senza alcuno sforzo; e corone e kudos sono fondamentali su Fall Guys, come saprete. A voi non è mai capitato, vero?

Le immagini qui di seguito riportate vi aiuteranno a capire meglio la situazione: ad oggi esistono un paio di attestazioni su Twitter di questo fenomeno, non di più.

Henlo @FallGuysGame, I'm very sorry but I think I might have broken your game, there are a lot more of these very festive @Mediatonic beans in the game than I remember 😅 pic.twitter.com/eJFdxSLmc5