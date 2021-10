PC, ottobre 2021: i giochi migliori del mese

Age of Empires 4 arriva su PC a ottobre, segnando il ritorno di una serie storica, ma ci sono anche Far Cry 6, Back 4 Blood, Alan Wake e Guardians of the Galaxy.

Age of Empires 4 promette di essere uno dei migliori giochi in uscita a ottobre 2021 su PC: il titolo Microsoft segna il ritorno di un franchise storico, che a quanto pare è pronto a coinvolgerci nuovamente grazie alla solidità delle sue meccaniche strategiche. Il mese appena iniziato è tuttavia carico di titoli di grande rilevanza: dalla lotta di liberazione di Far Cry 6 alle atmosfere di Alan Wake Remastered, dalle avvincenti partite di FIFA 22 agli zombie di Back 4 Blood, passando per le folli avventure di Marvel's Guardians of the Galaxy, il nuovo tie-in dedicato alla bizzarra squadra di eroi spaziali.

FIFA 22 FIFA 22, Mbappé si prepara a ricevere palla In uscita il 1 ottobre La nuova edizione del gioco di calcio targato EA Sports è arrivata: FIFA 22 inaugura il mese di ottobre e prova a coinvolgerci in un'esperienza tutt'altro che rivoluzionaria sul fronte strutturale ma con alcune interessanti novità sia per quanto concerne il gameplay che la realizzazione tecnica, sebbene su PC non siano presenti le feature introdotte in vista dell'esordio sulle piattaforme next-gen. Alle prese con la lunga e avvincente modalità Carriera, con gli incontri di strada di Volta Football, con il Pro Club o le immancabili sfide di FIFA Ultimate Team, potremo contare sulla presenza di migliaia di giocatori reali e competizioni ufficiali come la UEFA Champions League, la UEFA Europa Conference League e la CONMEBOL Libertadores. La recensione di FIFA 22 in formato next gen.

Alan Wake Remastered Alan Wake Remastered, una sequenza di combattimento In uscita il 5 ottobre Alan Wake Remastered è l'edizione rimasterizzata dell'action shooter pubblicato originariamente nel 2010, in esclusiva su Xbox. Il gioco racconta la storia di uno scrittore che viene trascinato dalla moglie in una località sperduta per risolvere un blocco che lo accompagna ormai da tempo, ma non sa che durante questo viaggio troverà ben altro ad attenderlo. A Bright Falls si nascondono infatti forze oscure che prendono possesso delle persone, trasformandole in folli assassini, e che si nascondono nell'ombra. Armati di una torcia elettrica e di una pistola, dovremo trovare la fonte del male, distruggere il buio che l'avvolge ed eliminare la pericolosa minaccia per scoprire una verità che potrebbe sconvolgerci.

Far Cry 6 Far Cry 6, il dittatore Anton Castillo in una delle prime sequenze di gioco In uscita il 7 ottobre L'isola tropicale di Yara è controllata con il pugno di ferro dal dittatore Anton Castillo, il feroce e potente villain che dovremo affrontare in Far Cry 6 nei panni dell'ex guerrigliero Dani Rojas. Determinato a fuggire negli Stati Uniti, Dani perde i suoi affetti più cari e decide dunque di restare nell'arcipelago, unendosi alle forze ribelli per fare la differenza e liberare Yara una volta per tutte. Una missione che ci vedrà esplorare tre ampie macroregioni, incontrare svariati personaggi con cui stabilire un'alleanza e combattere le truppe di Castillo che pattugliano le strade, controllano il territorio nelle loro basi e sfruttano gli abitanti dell'isola per estrarre le sostanze necessarie alla creazione di una droga che porta milioni di dollari nelle casse del dittatore.

Back 4 Blood Back 4 Blood, i protagonisti in procinto di uscire da una stanza sicura In uscita il 12 ottobre Il sequel spirituale di Left 4 Dead si prepara a trascinarci all'interno dei suoi scenari, quelli di un mondo devastato da un'infezione che ha trasformato la maggior parte delle persone in zombie. In Back 4 Blood i sopravvissuti immuni alla piaga hanno deciso di diventare Sterminatori, e così perlustrano le strade armati fino ai denti, alla ricerca di non-morti da fare a brandelli per liberare le città un pezzo alla volta. Dotato di un cast di personaggi interessante, il titolo di Turtle Rock Studios punta forte su di una modalità cooperativa per quattro giocatori che ci vedrà sparare, combattere orde di zombie e mutanti dai poteri speciali, enormi mostri che spuntano dal terreno e altre minacce ancora nel tentativo di trovare una speranza per il genere umano.

Marvel's Guardians of the Galaxy Marvel's Guardians of the Galaxy, la squadra al completo In uscita il 26 ottobre Dopo Marvel's Avengers, Square Enix ed Eidos Montreal provano a sfruttare un'altra importante licenza ufficiale con Marvel's Guardians of the Galaxy. Non si tratta dei Guardiani della Galassia che abbiamo visto al cinema, naturalmente, ma di una nuova versione di questi iconici eroi, anche stavolta alle prese con missioni dal respiro... galattico. Al comando dello scaltro Star-Lord dovremo utilizzare le nostre abilità in battaglia per sconfiggere avversari man mano più pericolosi, sfruttando anche le mosse dei nostri compagni di squadra, e sventare un disastro potenzialmente in grado di distruggere interi mondi. Ci troveremo inoltre a prendere delle decisioni che cambieranno il corso degli eventi, proprio come si addice a una vera avventura!