Classifica UK: FIFA 22 è primo, i nuovi giochi della settimana hanno successo

La classifica UK dei giochi fisici venduti nel corso della scorsa settimana ci svela che in prima posizione possiamo trovare FIFA 22. Ci sono però anche altri nuovi giochi appena usciti che hanno ottenuto successo.

Vediamo la classifica completa fornita da GfK per il mercato UK:



FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe Sonic Colours: Ultimate Hot Wheels Unleashed Minecraft (Switch) Marvel's Spider-Man: Miles Morales Animal Crossing New Horizons F1 2021 Grand Theft Auto 5 Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Come potete vedere, c'è voluto FIFA 22 per riuscire a togliere dalla prima posizione Mario Kart 8 Deluxe, che ha comunque ottenuto un +15% rispetto alla scorsa settimana. Ottimi anche i risultati di Sonic Colours Ultimate che ha venduto al 53% su Switch, 32% su PS4 e 15% su Xbox One. Subito dopo troviamo Hot Wheels Unleashed, che ha venduto al 39% su PS5, al 27% su Switch, 14% su PS4, 11% su Xbox One e 8% su Xbox Series X|S.

Hot Wheels Unleashed: una automobilina in un percorso giocattolo

Viene inoltre segnalato che nuove scorte di PS5 sono state rese disponibili la scorsa settimana, il che ha causato un aumento delle vendite di giochi esclusivi first party. Marvel's Spider-Man: Miles Morales ha visto un aumento del 165% che lo ha portato in 6° posizione, mentre Ratchet & Clank Rift Apart ha visto un +321% che lo ha portato in 11° posizione. Ghost of Tsushima Director's Cut ha visto un +134% che lo ha portato alla 19° posizione. Death Stranding: Director's Cut è invece completamente scomparso dalla classifica. Infine, Deathloop ha subito un -41% che lo ha portato in 12° posizione.

Parlando di FIFA 22, sappiamo che vende il 35% in meno in formato fisico rispetto a FIFA 21 in UK.