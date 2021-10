Vengeance is Mine annunciato con un teaser trailer per PC, Xbox Series X e S e PS5

110 Industries ha annunciato l'action Vengeance is Mine con un breve teaser trailer. Uscirà nel 2023, in data ancora da destinarsi, su PC, Xbox Series X e S e PS5. Sarà quindi un titolo di ultima generazione. Il teaser mostra la suit Hydra in dotazione al protagonista, senza però alcuna sequenza di gameplay (evidentemente è ancora in uno stato troppo acerbo per essere mostrato).

Il comunicato stampa ufficiale descrivere Vengeance is Mine come un gioco di combattimenti tra mech decisamente brutale, in cui la suit HYDRA la farà da padrona, grazie alla sua resistenza e alle abilità che conferisce di manipolare il tempo in diversi modi. L'HYDRA consente anche di sparare dei proiettili per colpire i nemici dalla distanza, così da variare l'azione.

Protagonista di Vengeance is Mine è Grabriel Jaeger, uomo mortalmente ferito da tre viaggiatori temporali, tra i quali Charles Jaeger, giunti nel 1664 per ottenere una tecnologia necessaria per usare il Deacon, un'installazione militare in rovina sepolta sotto le strade di New Amsterdam. Il loro unico, grande problema, è proprio Gabriel che, sopravvissuto all'attentato, ha deciso di vendicarsi usando il prototipo della suit mech HYDRA per fermarli.

Purtroppo del gioco non si sa molto altro, ma immaginiamo che dà qui al 2023 saranno condivise nuove informazioni. 110 Industries ha annunciato anche Wanted: Dead, il nuovo gioco dagli autori di Ninja Gaiden.