PlayStation Now, marzo 2021

In questo caso la selezione effettuata dall'azienda giapponese include lo sparatutto aereo Ace Combat 7: Skies Unknown , lo shooter cooperativo a base di zombie World War Z , l'ottimo action game targato Sucker Punch inFAMOUS: Second Son e infine l'originalissima esperienza di SUPERHOT .

Sembra che ormai Sony abbia capito bene come muoversi nell'ambito degli aggiornamenti di PlayStation Now , alternando qualità e quantità, produzioni nuove e classici consolidati al fine di offrire agli abbonati un'offerta che si mantiene convincente di mese in mese, e che fornisce ottimi spunti soprattutto a chi ha acquistato da poco una PS5 o una PS4 .

Ace Combat 7: Skies Unknown

Ace Combat 7: Skies Unknown, una delle tante scene spettacolari del gioco.

Forse non tutti sanno che la serie prodotta da Bandai Namco è legata a doppio filo alla storia di PlayStation: il primo episodio, arrivato da noi con il titolo di Air Combat è stato pubblicato nel 1995 come esclusiva per la prima console Sony, e l'accordo fra le due aziende è rimasto in vigore per oltre dieci anni, fino al lancio di Ace Combat 6: Fires of Liberation.

Non si può dunque che accogliere con entusiasmo il debutto su PlayStation Now dell'ultimo capitolo del franchise, Ace Combat 7: Skies Unknown, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming fino al 31 maggio. Una tempistica sufficiente per sperimentare la coinvolgente campagna del gioco e magari provarlo anche in realtà virtuale con la modalità realizzata appositamente per PlayStation VR.

Ace Combat 7: Skies Unknown vanta una resa del cielo e delle nuvole straordinaria.

Ambientato nel mezzo della guerra tra le forze di Osea ed Erusea, il gioco ci mette nei panni di un abile pilota finito in disgrazia a causa di un'importante missione fallita, che si ritrova a combattere all'interno di una squadra di criminali e di emarginati ma riesce ugualmente a fare la differenza, cambiando le sorti del conflitto grazie anche al sorprendente affiatamento con i suoi compagni.

La campagna di Ace Combat 7: Skies Unknown si rivela fin da subito solida e coinvolgente, e una volta in azione il gioco offre scontri aerei assolutamente spettacolari, alcune interessanti novità e una grafica eccellente, con una resa del cielo e del meteo dettagliata e realistica.