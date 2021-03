Days of Doom, la recensione di un RPG mobile post-apocalittico

Appena si iniziano a vedere scontri a turni, villaggetti da costruire e gemme da spendere per ridurre le attese sappiamo ormai bene cosa aspettarci, ma possono esserci delle parziali eccezioni alla regola, date magari da qualche particolarità stilistica o strutturale, come dimostra questa recensione di Days of Doom. Non tanto perché si tratti di un gioco veramente differente dalla massa di RPG mobile con innesti gestionali, né per una qualità sopraffina della sua realizzazione (anzi), ma semplicemente per lo spirito un po' differente e quasi da RPG classico che sembra animare questa produzione di Atari, rendendola qualcosa di piuttosto diverso da quanto ci si potrebbe aspettare leggendone gli ingredienti, che sembrano portare a una ricetta ormai abusata. Certo, l'ambientazione non è delle più originali, ma usarla come punto di partenza per un gioco del genere è un'idea non proprio trita e il risultato è qualcosa di simile a un misto artigianale, fatto con semplici disegni 2D e un'infarinatura di mappa 3D, tra Fallout e State of Decay, facendo le dovute proporzioni.



Days of Doom propone combattimenti a turni da RPG classico



La premessa è decisamente classica: un misterioso morbo ha portato al risveglio dei morti e di antichi esseri che ora vagano sulla superficie terrestre e come risultato l'umanità è stata praticamente distrutta. I pochi rimasugli della civiltà cercano di organizzarsi in piccoli centri autosufficienti ma costantemente assediati dalle orde di zombie e creature simili che infestano il mondo, costringendo alla lotta continua per la sopravvivenza. In questa situazione disperata, ci troviamo a cercare di costruire un villaggio sempre più ampio e organizzato fino a farlo diventare una città fortificata, che faccia da base per un manipolo di eroi intenzionati a ripulire il mondo quest dopo quest, in missioni a difficoltà progressiva in giro per le terre selvagge.

Non il massimo dell'originalità, dicevamo, ma è un'ambientazione che svolge sempre perfettamente la sua funzione quando si tratta di mettere in scena la sopravvivenza estrema, tanto più se viene rappresentata in maniera piuttosto particolare come in Days of Doom, che sembra a tutti gli effetti una sorta di fumetto animato, o un vero e proprio gioco di ruolo pen and paper con illustrazioni fatte a mano. Tra Mad Max, Left 4 Dead, State of Decay e Fallout, le suggestioni da altri titoli famosi sono numerose ma formano un misto in grado di mantenere un certo interesse sulla storia, tanto più visto che non si tratta - per una volta - del solito fantasy.