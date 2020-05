PlayStation Store, offerte del 29 maggio 2020

Tornano i Doppi Sconti su PlayStation Store, con tante offerte ancora più convenienti per gli utenti abbonati a PlayStation Plus: ecco le migliori.

PlayStation Store rinnova le offerte con il ritorno dei Doppi Sconti, la promozione che consente di acquistare giochi PS4 a prezzi particolarmente interessanti, con una doppia riduzione per gli utenti abbonati a PlayStation Plus. Ebbene, quali sono i titoli che sarebbe davvero un peccato perdersi a queste cifre? Partiamo da eFootball PES 2020 (5,99 euro anziché 29,99), che non è mai stato disponibile per una somma così bassa. Si tratta dell'ultima edizione del simulatore calcistico targato Konami, che vanta la licenza ufficiale della Serie A nonché quella della Juventus in esclusiva, ma soprattutto può contare su di un gameplay ancora più solido e rifinito rispetto al passato. Oltre al consolidamento della fisica, sono infatti stati introdotti i dribbling di precisione, un controllo della palla migliorato, nuove abilità in particolare per le stelle internazionali e una serie di meccaniche contestuali che spezzano l'animazione per dar vita a situazioni e comportamenti inediti, a tutto vantaggio del realismo. La struttura è più o meno quella tradizionale, con la classica Master League, le varie modalità più o meno veloci e un comparto online parecchio curato, che non nasconde le proprie ambizioni eSport. Ci sono tuttavia anche delle novità, come il Match Day: un calendario che segna un parallelo fra la squadra che controlliamo nel gioco e la controparte reale, dando vita a una carriera ancora più entusiasmante.

No Man's Sky Rientra nella lista delle offerte anche No Man's Sky (19,99 euro anziché 39,99), l'ambizioso mix di survival e simulazione realizzato da Hello Games, che ci consegna le chiavi di una navicella spaziale con cui potremo esplorare l'intera galassia alla ricerca di nuovi mondi da scoprire e visitare, mentre cerchiamo risorse utili a potenziare l'equipaggiamento. Migliorata e arricchita sotto ogni punto di vista, l'esperienza di gioco può contare oggi su di una quantità enorme di contenuti, nonché su meccaniche rifinite che risolvono le limitazioni originali dipingendo il quadro di quella che era la visione iniziale del progetto. Da soli o insieme agli amici, potremo avventurarci davvero in un viaggio ai confini dello spazio e tornare per raccontarlo con il sorriso sulle labbra.

Persona 5 Non sarà la nuova e imperdibile edizione Royal, ma Persona 5 (13,99 euro anziché 69,99) continua a essere un gioco eccellente anche nella sua versione originale, che a questo prezzo non si era mai vista. Un'ottima occasione per recuperare uno dei migliori RPG giapponesi degli ultimi anni, caratterizzato da uno stile incredibile e da una grande personalità. La storia alla base del gioco è quella di un manipolo di studenti che nottetempo risvegliano i propri poteri speciali per diventare i Phantom Thieves e addentrarsi nell'oscurità dell'animo umano alla ricerca di torti da raddrizzare. Una formula che utilizza al meglio i combattimenti a turni, qualche puzzle a tanti elementi di contorno, soprattutto narrativi, per disegnare il quadro di un'esperienza davvero peculiare e coinvolgente.

Zombie Army 4: Dead War L'ultimo episodio dello sparatutto a base di zombie targato Rebellion, Zombie Army 4: Dead War (24,99 euro anziché 49,99) è uscito a febbraio e trovarlo dunque a metà prezzo rappresenta un'occasione da non perdere per chi aspettava uno sconto per cimentarsi con la nuova avventura di Karl Fairburne nella seconda guerra mondiale alternativa in cui Hitler ha risvegliato i morti per creare un esercito inarrestabile. Ambientato per lo più in un'Italia devastata dal conflitto e assediata dagli zombie, il gioco dà in assoluto il meglio in modalità multiplayer cooperativa, ma può essere affrontato anche in solitaria senza troppi problemi. I personaggi selezionabili dispongono di caratteristiche e abilità differenti, e ci sono mosse speciali legate a ogni arma che consentono di eliminare più bersagli contemporaneamente.

Shenmue III Anche il sequel impossibile di Yu Suzuki è disponibile nei Doppi Sconti al prezzo più basso di sempre: Shenmue III (23,99 euro anziché 59,99) riprende gli eventi della storia esattamente da dove l'avevamo lasciata anni fa, al termine del secondo capitolo, con Ryo Hazuki e la sua amica Shenhua Ling intenti a visitare il villaggio di Bailu alla ricerca di indizi sui rispettivi genitori. Dividendoci fra attività più o meno interessanti, dovremo far crescere il nostro personaggio e guadagnare il denaro necessario per ottenere le informazioni che ci servono, impiegano le arti marziali appena apprese per sconfiggere gli scagnozzi del misterioso killer che ha ucciso il padre di Ryo. Tutto attorno la grande atmosfera di un'avventura che per molti versi rappresenta un viaggio nel tempo.