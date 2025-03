PowerWash Simulator 2 è realtà: lo abbiamo visto in anteprima

Uno dei giochi che ha cambiato il panorama del gaming quasi da solo creando un nuovo genere sta per ricevere un poi non molto inaspettato sequel.

PowerWash Simulator 2 è in produzione e arriverà molto più in fretta di quanto crediate: uscirà su PC e console entro il 2025 e sarà più grande, più sporco e più pulito del suo predecessore. L'annuncio non ci ha colto proprio di sorpresa perché, visto l'enorme successo di PowerWash Simulator 1 e i limiti tecnici contro cui si è scontrata la sua crescita incredibile, era naturale immaginare che lo studio di sviluppo si sarebbe messo in moto per creare un sequel all'altezza. Per chi non avesse seguito il vero e proprio fenomeno che è stato PowerWash Simulator, ecco qualche numero: dalla sua uscita con una demo nel 2020 su itch.io, il gioco ha avuto 17 milioni di utenti unici, ha generato 25 milioni di ore guardate su Twitch, ha fatto 767 milioni di visualizzazioni su Youtube e ha collaborato tramite DLC gratuiti con alcuni dei nomi più popolari di sempre tra cui Spongebob, Shrek, Wallace & Gromit e Final Fantasy VII. La sua storia è stata però travagliata: il periodo di accesso anticipato su Steam (iniziato nel maggio del 2021) ha visto lo studio scontrarsi con qualche problema grafico a cui, però, ha fatto seguito il lancio di una 1.0 molto apprezzata nel gennaio del 2023. Nel novembre dello stesso anno è uscita la versione VR e i DLC gratuiti arrivano periodicamente a rinnovare l'esperienza. Adesso PowerWash Simulator 2 vuole essere più grande, più variegato e più ricco di contenuti: ecco tutte le novità che lo sviluppatore FuturLab ci ha mostrato in anteprima.

Inventarsi un genere Per capire l'importanza di PowerWash Simulator, è indispensabile ripercorrere il processo che lo ha portato se non a inventare un genere, almeno a renderlo incredibilmente popolare. Questo gioco, infatti, è l'esponente di punta dei Soothing Games, ovvero quei giochi insieme rilassanti e soddisfacenti. Prendere un'idropulitrice e rimuovere ogni centimetro di sporco da una superficie, infatti, richiede poca attenzione e genera tanta soddisfazione. PowerWash Simulator 2 sarà più grande, più ricco e ancora più sporco del suo predecessore Visto il successo straordinario ottenuto, lo studio, come ci ha detto Dan Chequer, design director di PowerWash Simulator, "vuole diventare il punto di riferimento dei Soothing Games, per questo sarà lo sviluppatore ed editore della sua proprietà intellettuale (PowerWash Simulator) originale e la sta realizzando in assenza totale di crunch". PowerWash Simulator 2 arriverà nel 2025, potrà essere giocato in singolo o in cooperativa da uno a quattro giocatori (due in locale), e sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Una grande innovazione di cui lo studio si è vantato è la possibilità, per un gruppo di amici, di giocare alla campagna con progressione condivisa così da spazzare via insieme ogni centimetro di sporco. Le missioni della campagna di PowerWash Simulator 2 saranno ancora più strane e variegate del capitolo precedente Dal punto di vista grafico il miglioramento sembra tangibile, ma ci sono stati mostrati solo pochi secondi di gameplay e qualche immagine con la promessa di maggiori dettagli in arrivo nel prossimo futuro. Da quello che abbiamo visto, però, lo sporco sembra ancora più sporco e le superfici lavate sono ancora più luccicanti di prima, così da massimizzare la soddisfazione di chi gioca. Anche l'audio è stato completamente rivisto con addirittura, nelle parole di Chequer, "la registrazione dei vari modelli di idropulitrice in presa diretta".

Più storia, più personalità e più pulizia Chi non lo ha mai provato potrebbe non sapere che PowerWash Simulator ha una campagna per giocatore singolo con una storia davvero niente male grazie a un sapiente mix di semplicità e assurdità. Non ve la spoilereremo, ma se credevate che vi sareste limitati a pulire vialetti e furgoni arrugginiti, preparatevi a restare sorpresi e stregati. In PowerWash Simulator 2 sarete imprenditori affermati: avrete persino una casa-ufficio da decorare con gli accessori più diversi Uno dei punti cardine di PowerWash Simulator 2 sarà proprio la storia che continuerà ad avere al centro la città di Muckingham, ma con ancora più stranezze. Dopo la vostra partenza da self-made man nel primo gioco, adesso avrete a disposizione una casa (con tante personalizzazione da andare a cercare e installare a piacimento), ancora più idropulitrici e un nuovo e sofisticato sistema di pulizia. Il parco beccucci di PowerWash Simulator 2, infatti, è stato decisamente ampliato e a questi si aggiungerà la nuova meccanica del sapone. Potrete sparare con diversi livelli di intensità del sapone abrasivo prima di andare a pulire per risultati ancora più soddisfacenti. Questa novità sarà al centro delle modifiche al gameplay che richiederanno un'analisi più attenta delle superfici e del tipo di sporco presente. La campagna di PowerWash Simulator 2 sarà giocabile in cooperativa fino a quattro persone con progressione condivisa L'ultima grande aggiunta sarà una serie di personaggi con cui interagire e che faranno parte della storia. Approfondire narrativa e gameplay sono obiettivi ambiziosi per un sequel e ci è stato mostrato molto poco anche solo per farci ipotizzare se sono a portata dello studio oppure no. Non resta che aspettare la prima possibilità di provarlo per capire se, davvero, FutureLab è riuscita a creare il non plus ultra dei giochi tanto rilassanti quanto soddisfacenti.

PowerWash Simulator 2 poteva accontentarsi di essere il classico 'more of the same' aggiungendo qualche idropulitrice e qualche nuovo oggetto da pulire cavalcando il successo planetario del primo capitolo per vendere milioni di copie. Futurelab, invece, ha scelto di investire su una più ampia e stratificata campagna per giocatore singolo (giocabile anche in cooperativa online e locale con progressione condivisa) e di aggiungere diversi strati al gameplay con beccucci, sapone, nuovi tipi di sporco e superfici. La carne al fuoco è tanta e i dettagli scarsi per cui queste restano, per ora, solo ambiziose promesse. Se il gioco dovesse riuscire a rinnovarsi tanto quanto hanno detto gli sviluppatori, però, potremmo trovarci di fronte a un nuovo re in fatto di relax videoludico che dà anche tante soddisfazioni.