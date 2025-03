PowerWash Simulator 2 è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox, vediamo il trailer

FuturLab ha annunciato PowerWash Simulator 2 per PC, PS5 e Xbox con il divertente trailer che trovate qui sotto. Il gioco sarà disponibile nel corso di quest'anno e promette tante novità rispetto all'episodio che ha segnato il debutto della serie simulativa.

Forte del grande successo dell'originale PowerWash Simulator, questo sequel ci riporterà fra le strade della sporchissima Muckingham, mettendoci alle prese con una campagna inedita in cui ci verrà chiesto di utilizzare il nostro getto ad alta pressione per ripulire ambientazioni mai così luride.

"PowerWash Simulator 2 si pone come un'evoluzione naturale del suo predecessore", ha dichiarato il design director Dan Chequer. "Come ricorderete, il primo capitolo era tutto incentrato sull'eliminazione di qualsiasi distrazione rispetto alla pura soddisfazione di trasformare qualcosa di sporco in qualcosa di pulito."

"Ebbene, PowerWash Simulator 2 si concentra invece sull'aggiungere ancora più modi per raggiungere quella stessa soddisfazione, grazie a nuovi strumenti, funzionalità e miglioramenti per quanto concerne la qualità della vita."

"Siamo davvero entusiasti di poter vedere i giocatori rispolverare le loro idropulitrici e immergersi in questa nuova campagna, che offre ancora più superfici da pulire e modi per scaricare la pressione."