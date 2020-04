Rainbow Six Siege: al via il PG Nationals 2020

La Stagione XI di Pro League è appena giunta al termine, anche se in maniera insolita: Ubisoft ha dovuto prendere la non poco sofferta e complessa decisione di annullare le finali previste per il prossimo maggio a San Paolo, in Brasile. L'evento - come ormai l'azienda francese ci ha abituati - sarebbe stato l'ennesimo tributo a una community mondiale di giocatori che sostiene e segue i propri beniamini, i campioni di Rainbow Six Siege , in ogni occasione. In questo momento particolare, però, un provvedimento del genere si è reso necessario proprio per preservare la salute di quanti avrebbero voluto partecipare dal vivo al tripudio di luci, azioni al cardiopalmo e festeggiamenti. Non è mancata, comunque, la proclamazione dei vincitori in ogni Regione e la conseguente spartizione di quello che sarebbe dovuto essere, grossomodo, il prize pool per la finale. In attesa di scoprire di più sulla prossima stagione del "torneo internazionale" di Rainbow Six, abbiamo la possibilità di seguire in streaming tutti i match del campionato nostrano, accompagnati dalle voci dei caster ufficiali: JustRyuk, Etrurian e LordChanka. Stiamo parlando della terza edizione del PG Nationals , il torneo organizzato da PG Esports e Ubisoft Italia! Ben 14 giornate, seguite poi da play-off, ci separano dalla finale che decreterà il team campione d'Italia. Riusciranno i Mkers - attuali detentori del titolo - a riconfermarsi?

Meglio del calciomercato!

Il nuovo logo del NATS non è affatto l'unica novità del campionato. Un'importante modifica al regolamento ha imposto alle società l'impiego di soli player maggiorenni, cosa che ovviamente ha smosso i delicati equilibri del panorama competitivo italiano, dando vita a una serie di scambi e di nuovi contratti.

Se è vero che i due volte campioni d'Italia, i Mkers, non sono stati toccati in particolare da questa direttiva, il quintetto titolare ha subito comunque variazioni importanti. Manuel "Sloppy" Malfer, sicuramente uno dei capisaldi del team, ha ricevuto quell'offerta che non si può proprio rifiutare: i Tempo Storm, classificatisi quinti proprio nell'ultima stagione di Pro League NA, hanno ufficializzato il suo trasferimento lo scorso 4 marzo e ci permetteranno di tifare per il nostro connazionale nel torneo maggiore. La sua ormai ex-squadra, ovviamente, non si è fatta cogliere impreparata, riconfermando fin da subito le due colonne portanti, Torok e Alation, affiancate da AueR (player che ha brillato nella scorsa finale di Milano). Tre sono le new entry: insieme a coach Papix, a impreziosire il roster arrivano Berto, dopo il suo ottimo Winter Split coi CGG e la breve parentesi con gli IGP nel Promotion Tournament, e Vex, direttamente dalla Premiership UK. Ata, il team manager, ha lavorato non poco per permettere ai suoi di non accusare troppo la mancanza di Sloppy. I Mkers dovranno comunque impegnarsi parecchio per difendere il titolo, soprattutto perché le altre compagini hanno cercato di rinforzarsi il più possibile per tentare l'assalto al vertice della classifica.

Logico, dunque, soffermarsi sui Samsung Morning Stars, competitor diretti e vice-campioni della scorsa season, che non vogliono e non possono permettersi di disattendere le enormi aspettative riposte in loro dai tifosi. La formazione sembra essere stata completamente rivista per ruotare intorno a J3n4, il capitano, nonché uno dei migliori fragger del precedente split: Fratelli, che può anche annoverare un'apparizione nel team Spaghetti Carbonara - si, avete letto bene e no, non sarà l'unico riferimento al cibo che troverete in questo articolo - ritrova Hunter, suo compagno di vittorie ai tempi degli EnD Gaming. Anche gli SMS pescano dalla Premiership UK con Keenan e, dopo averlo affrontato in finale proprio contro i Mkers e averlo visto sul palco del Six Invitational coi G2, inseriscono SirBoss nel quintetto. A lavorare dietro le quinte e ad assicurarsi che ogni tassello vada al posto giusto, addirittura tre figure differenti: il coach Neska, l'analyst MrBox e il mental coach Rrock.

Ovviamente anche altre squadre cercheranno di spodestare i campioni in carica! I primi indiziati, forse, sono proprio i GoSkilla che, dopo una partenza col botto nello scorso split, hanno rallentato di colpo nell'ultima parte del torneo. La voglia di riscattarsi non è in dubbio e, se da sola non dovesse bastare, farà sicuramente tanto anche la motivazione del gruppo. I player hanno fame di vittoria e si conoscono molto bene poiché, nonostante l'unico riconfermato dello schieramento precedente sia stato KaTaYaMa, gli altri 4 membri - Gemini, Aqui, Alexyo e NoAir - hanno in comune un passato importante nei Samsung Morning Stars (ex-squadra anche di Falco, il nuovo coach dei GoSkilla). Siete arrivati fino a questo punto e non siete ancora convinti che si possa trattare di un PG Nationals davvero avvincente?

E se vi dicessimo che tra gli outsider potrebbero figurare i Notorious Legion eSport? Si! Si tratta degli stessi NLE che, dopo un Winter Split abbastanza sotto tono (solo 3 vittorie e 1 pareggio), hanno dovuto rifondare quasi completamente il team e affrontare il Promotion Tournament, prima di riguadagnarsi nuovamente lo spot nel torneo. La riconferma di N3m3sis era quasi scontata (tante le kill macinate nei precedenti split), ma la modifica al regolamento - ricordate? Solo maggiorenni! - ha tarpato subito le ali all'annuncio dell'ingresso in squadra di T3b (ancora diciassettenne). A prendere il suo posto, dunque, e a far compagnia a Sasha, Freddo e WaNted (trittico che può vantare un equilibrato mix di mentalità ed esperienza) arriva Smirky. Nessun coach, almeno al momento, per il team, ma la figura di riferimento sarà il manager mazeeK.

I Mad Wizards decidono di affiancare a un ragazzo di cui, al momento, si conosce ancora poco, quattro volti più o meno noti del torneo. Neuro, Vacca e Scatto, infatti, avranno l'arduo compito di mettere subito a proprio agio Super (solo qualche partita giocata con gli NLE la scorsa season) e Simplyy (prima apparizione in un campionato nazionale). Jaxa e Fraaa gestiranno gli impegni del team e seguiranno con attenzione ogni dinamica. A tutti toccherà scalpitare non poco per entrare nell'Olimpo del NATS e, di certo, anche i Cyberground Gaming vorranno dire la loro. Dopo un'ottima stagione, però, il team ha deciso di cambiare completamente le proprie sembianze: a Nate dovrebbe spettare il doppio ruolo di player/coach e ai suoi compagni è richiesta costanza e concentrazione. Helgast, dopo aver tentato di scrivere la storia portando i Porchetta e Birra - vi avevamo promesso un altro riferimento al cibo, no? - alle fasi finali del Promotion Tournament, si unisce a Flusha, Datt e Shaaako in questa nuova esperienza nei CGG.

Gli Outplayed si fanno notare anche per aver scelto di muoversi in quasi totale controtendenza: mentre tutti gli altri team si sono lanciati a capofitto nel "mercato di riparazione", la formazione modellata dal manager qaentin prima dello scorso split sembra aver convinto nonostante il posizionamento non idilliaco. Bommax, Ellegyyy, Struppu e LeXoRR saranno affiancati da Vapoor, unica new entry del team (al posto di SnyP, ancora minorenne). Coach Ade preparerà al meglio i suoi e farà il possibile per assicurare prestazioni costanti. Dopo una stagione quasi disastrosa (solo 2 vittorie all'attivo), gli Italian Gaming Project sono perfettamente consapevoli di dover affrontare con un piglio diverso il torneo. Anche in questo caso, dunque, una sola riconferma: Atroci, che conosce bene l'ambiente IGP, farà da Cicerone per i suoi nuovi compagni. Brodello, ATK e Alanconnors hanno già giocato insieme ai tempi degli ExAequo Quantix e lo stesso si può dire per l'analyst Nootka (che affiancherà Smile, il coach). Il quinto player, HappySimo, è invece alla sua prima apparizione nel campionato maggiore.