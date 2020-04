Dragon Ball, sexy Bulma nel cosplay di allyssooonnnn

Si torna alla carica con un nuovo cosplay dedicato al mondo di Dragon Ball, la prima serie del noto franchise (manga e anime targati Akira Toriyama). Ed è sexy Bulma la protagonista del costume di oggi, tanto per cambiare: curiosi di saperne di più? Allora continuate nella lettura.

La cosplayer allyssooonnnn è l'artista che ha realizzato il costume della sexy Bulma che vi mostriamo oggi. Certo, noterete prontamente come nella serie anime e manga il personaggio in questione non abbia mai indossato un simile costume in stile guerresco/militare, ma forse non ricordate perfettamente tutti gli artwork e i disegni di intermezzo realizzati nella prima serie di Akira Toriyama. Il creatore di Dragon Ball, di tanto in tanto, si divertiva a disseminare di illustrazioni particolari la sua opera: questa sexy Bulma deriva da uno dei riadattamenti di questi ultimi.

Ma a prescindere da questo lavoro di ricostruzione filologica, eccovi l'immagine del cosplay di Bulma: vi piace? Preferite la Bunny Bulma di Dragon Ball? Oppure ancora la Nami di One Piece, tanto per passare ad un'altra opera dello stesso genere? Fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti di questo articolo.