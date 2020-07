Ryzen 4000G, la presentazione ufficiale delle nuove GPU AMD con grafica integrata

Con la presentazione ufficiale dei Ryzen 4000G, ancora senza data di commercializzazione o prezzo ma in arrivo a breve, anche i processori con grafica integrata di AMD passano ai transistor a 7 nanometri basati su architettura Zen 2, arrivando fino a un massimo di 8 core e 16 thread, con tutti i vantaggi del caso in termini di efficienza e incremento di IPC. La nomenclatura guarda come al solito alla generazione successiva mentre la tecnologia alla base è quella dei Ryzen desktop della serie 3000, ma parliamo comunque della prima serie di CPU con grafica integrata costruiti a 7 nanometri.

L'impostazione dei processori Ryzen 4000G, pensati per compatti e per PC da gioco a prezzo decisamente basso, è quella dei modelli mobile presentati a marzo, con grafica integrata Vega incorporata nello stesso die che ospita la CPU. Ma cambiano nomenclatura, frequenze e consumi che passano da 45W a 65W per i modelli di punta e da 15W a 35W per i modelli a basso consumo. Il modello di punta è il Ryzen 7 4700G con 8 core, 16 thread, 3.6GHz di clock base, 4.4GHz di clock in boost e 12MB di cache. Il secondo è invece il Ryzen 5 4600G che conta 6 core, 12 thread, 3.7GHz di clock base, 4.2GHz di clock di picco e 11MB di cache. Il terzo infine è pensato per le soluzioni preconfezionate ed è il più vicino alle soluzioni della serie precedente con 4 core, 8 thread, 3.8GHz di frequenza di partenza e 4.0GHz di frequenza massima.

I nomi dei processori mettono in chiaro lo stacco netto dal modello base rispetto ai due modelli di punta, che pur mancando di qualche opzione mettono in chiaro l'incremento di potenza riprendendo la nomenclatura delle altre serie di CPU AMD. Un qualcosa di meritato considerando che gli 8 core e i 16 thread del Ryzen 7 4700G dovrebbero corrispondere, nel test multithread Cinebench R20, a un balzo prestazionale del 152% sul Ryzen 5 3400G. Ma anche per il Ryzen 5 4600G si parla di un bel salto, con un incremento dichiarato del 94% che ritroviamo, con le dovute proporzioni, nei test single thread. Qui si vede infatti in modo chiaro l'evoluzione in termini di frequenza e IPC dei processori basati su architettura Zen 2, con il 4700G che nel test single thread risulta del 25% il 3400G, tallonato dal 4600G che rispetto al processore di punta della serie precedente risulta più veloce del 21%. Il Ryzen 3 4300G, in arrivo a breve a partire dai prodotti HP e Lenovo, si confronta invece con il Ryzen 3 3200G, con un guadagno del 24% in single thread e del 60% in multithread, sempre in Cinebench R20, e un guadagno del 12% in 3DMark Time Spy.